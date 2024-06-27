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Ekonomi

Asgariye ara zam yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, “Asgari ücrette artış olmayacak. Emekliye refah payı gündemimizde yok” dedi. Işıkhan, kalıcı refahı sağlamak için böyle bir karar aldıklarını söyledi.

04:00 - 27/06/2024 Perşembe
Güncelleme: 02:29 - 27/06/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Vedat Işıkhan
Vedat Işıkhan

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Asgari ücrette ara zam olacak mı?" sorusu üzerine Işıkhan, "Asgari ücrette herhangi bir artış olamayacak. Geçen aralık ayında da biz bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz" dedi. Emekliye refah payının olup olmayacağının hatırlatılması üzerine Işıkhan, "Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar var. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok" diye konuştu.


Kripto para düzenlemesi TBMM'den geçti

Kripto varlıklara ilişkin düzenlemeler içeren Sermaye Piyasası Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı. Kripto para yasasına göre, kripto varlık hizmet sağlayıcıların kurulabilmesi ve faaliyete başlaması için Sermaye Piyasası Kurulundan (SPK) izin alınması zorunlu olacak. İzin almaksızın kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen gerçek kişiler ve tüzel kişilerin yetkililerine üç yıldan beş yıla kadar hapis ve 5 bin günden 10 bin güne kadar adli para cezası verilecek. Her yıl platformların bir önceki yılki faiz gelirleri hariç tüm gelirlerinin yüzde biri SPK, yüzde biri de TÜBİTAK bütçesine ilgili yılın mayıs ayı sonuna kadar ödenip gelir olarak kaydedilecek.


#Asgari Ücret
#Ekonomi
#Toplum
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