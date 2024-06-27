Asgariye ara zam yok

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, AK Parti TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. "Asgari ücrette ara zam olacak mı?" sorusu üzerine Işıkhan, "Asgari ücrette herhangi bir artış olamayacak. Geçen aralık ayında da biz bunu ifade ettik. Göstergeler de çok olumlu geliyor. İnşallah aralık ayında asgari ücreti belirlemek üzere bir araya geleceğiz" dedi. Emekliye refah payının olup olmayacağının hatırlatılması üzerine Işıkhan, "Zaten toplu sözleşme gereği yapılacak artışlar var. Refah payı ile ilgili şu an bir çalışmamız yok" diye konuştu.
Vedat Işıkhan
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2 saat önce