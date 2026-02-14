ASKON’dan aileye mali destek taahhüdü

Protokole ilişkin görüşlerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da şunları kaydetti: "2026-2035 dönemini kapsayan "Aile ve Nüfus 10 Yılı”nda bu ruhu aileyi ve dinamik nüfusu koruyan uzun vadeli politikalarla daha da yaygınlaştıracağız. İmzaladığımız protokol, bu hedefimizin iş dünyasında karşılık bulmasını sağlayan kıymetli bir adımdır. ASKON’un 2026 yılında, 2.026 şirket ile evlenecek gençleri ve çocuk sahibi olmayı isteyen aileler için sunduğu bu kıymetli desteği önemli bir adım olarak görüyoruz. İş insanlarımızın ortaya koyduğu bu irade, aynı zamanda, aileyi güçlendiren politikalarımızın iş dünyasında karşılık bulduğunun somut bir göstergesidir. Bu iş birliği, aile dostu ekosistemi çalışma hayatının doğal bir parçası hâline getirdi. Gençlerimizin yuva kurma ve ailelerimizin çocuk sahibi olma kararını destek olan kalıcı bir kurumsal kültürün oluşmasına katkı sağlayacak."