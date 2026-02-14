ASKON’dan aileye mali destek taahhüdü

Aile kurumunun güçlendirilmesi ve korunması için ASKON ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında protokol imzalandı. Protokole göre; ASKON üyesi işletmelerde çalışan ve 18–25 yaş arasında evlenenlere iki net asgari ücret desteği verilecek. Her bir çocuk için birer asgari ücret daha maddi destek sağlanacak. ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, “Aile yapısının korunması stratejik bir meseledir” dedi.
Aile kurumunun güçlendirilmesi ve korunması kapsamında, Anadolu Aslanları İş Adamları Derneği (ASKON) ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı arasında protokol imzalandı. Programda, ASKON üyeleri tarafından uygulanacak yeni destek modeli kamuoyuna duyuruldu. Buna göre; ASKON üyesi işletmelerde isihdam edilen 18–25 yaş arasında evlenen çalışanlara iki net asgari ücret, ikinci çocuk sahibi olanlara iki net asgari ücret, üçüncü çocuk sahibi olanlara üç net asgari ücret, dördüncü çocuk sahibi olanlara dört net asgari ücret tutarında destek sağlanacak.
30 BİN İŞLETMEYLE DEVLETİN YANINDAYIZ
ASKON Genel Merkez'de dün gerçekleştirilen programda konuşan ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın, 2025 itibarıyla başlatılan “Aile ve Nüfus 10 Yılı" vizyonunu stratejik bir devlet yaklaşımı olarak değerlendirdiklerini belirterek, sürdürülebilir kalkınmanın ancak güçlü aile yapısıyla mümkün olabileceğini ifade etti. Aydın, "2026 yılında, 2.026 şirketimiz ile aileye güçlü bir şekilde destek oluyoruz. Aile yapısının korunması yalnızca sosyal değil, aynı zamanda stratejik bir meseledir” dedi. Dünyada yaşanan sosyal kırılmaların ve kültürel aşınmaların temelinde aile yapısının zayıflamasının bulunduğunu belirten Aydın, aileyi korumanın bir beka meselesi olduğunu söyledi. ASKON’un 30 bini aşkın işletmesiyle hem çalışanların hem de devletin yanında olacağını belirten Aydın, bu adımın "söylem değil eylem" olduğunu vurguladı.
Politikalarımız iş dünyamızda karşılık buluyor
- Protokole ilişkin görüşlerini belirten Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş da şunları kaydetti: "2026-2035 dönemini kapsayan "Aile ve Nüfus 10 Yılı”nda bu ruhu aileyi ve dinamik nüfusu koruyan uzun vadeli politikalarla daha da yaygınlaştıracağız. İmzaladığımız protokol, bu hedefimizin iş dünyasında karşılık bulmasını sağlayan kıymetli bir adımdır. ASKON’un 2026 yılında, 2.026 şirket ile evlenecek gençleri ve çocuk sahibi olmayı isteyen aileler için sunduğu bu kıymetli desteği önemli bir adım olarak görüyoruz. İş insanlarımızın ortaya koyduğu bu irade, aynı zamanda, aileyi güçlendiren politikalarımızın iş dünyasında karşılık bulduğunun somut bir göstergesidir. Bu iş birliği, aile dostu ekosistemi çalışma hayatının doğal bir parçası hâline getirdi. Gençlerimizin yuva kurma ve ailelerimizin çocuk sahibi olma kararını destek olan kalıcı bir kurumsal kültürün oluşmasına katkı sağlayacak."