Ekonomi Asrın projesi tamamlanıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Asrın projesi tamamlanıyor

Osmanlı padişahı Sultan Abdülaziz döneminde gündeme gelen ve II. Abdülhamid Han zamanında da projesi çizilen, direkt ve dolaylı olarak yaklaşık 50 ili ilgilendiren Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun yüzde 95'lik kısmı tamamlandı. Yaklaşık 600 kilometre uzunluğundaki yol, Karadeniz Bölgesi’nin ekonomisini de olumlu yönde etkileyecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Karadeniz-Akdeniz Yolu
Karadeniz-Akdeniz Yolu

Osmanlı Padişahı Sultan Abdülaziz döneminde ilk kez dile getirilen ve 2. Abdülhamid Han zamanında projesi çizilen 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu'nun Ordu etabının yüzde 95’lik kısmı neredeyse tamamlandı. Karadeniz Akdeniz Yolu, Karadeniz Bölgesi başta olmak üzere, tüm Anadolu'nun ekonomisini olumlu yönde etkileyecek olan asrın projesi sayesinde Karadeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz’in ticaret limanı olacak.

Servet Şahin

MALİYETİ 1 MİLYAR TL

  • Orta ve Doğu Karadeniz’i Akdeniz'e bağlayacak olan, toplam bedeli ise yaklaşık 1 milyar TL olan, bünyesinde, yaklaşık 50 direkt ve dolaylı şekilde ilgilendiren proje ile Karadeniz’in kapıları, İç Anadolu ve Akdeniz'e açılacak. Proje, Rusya, Gürcistan, Ukrayna gibi ülkelere de kent üzerinden ithalat ve ihracatta önemli rol de üstlenecek. Karadeniz’i İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Akdeniz’e bağlayacak, Ordu sınırlarında 15 kilometre uzunluğunda 25 tek tip tünel, çok sayıda köprü ve 330 metre uzunluğunda 1 adet viyadük bulunan 600 kilometrelik Karadeniz-Akdeniz Yolu’nun, 2020 yılının ortalarında tam olarak ulaşıma açılması bekleniyor. Ordu Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Servet Şahin, son tünellerde kaba inşaatın bittiğini ve iç donanımların kaldığını söyledi.

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