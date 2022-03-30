Bir şirketten daha Rusya kararı: Ürün tedarikini durdurdu

Tayvan’ın en büyük diz üstü bilgisayar üreticisi ve bilgisayar ve donanım şirketi Asus'un Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih, dün Tayvan’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir süredir kendisine ve ASUS firmasına yöneltilen, Rus pazarına gönderilen elektronik ürün ve hizmetlerin durdurulup durdurulmayacağı sorusunu cevaplandıran Shih, "Asus firması olarak Rusya’ya ürün tedarikini durdurduk" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorduğu, Rus pazarındaki pazar payı ve Ukrayna savaşının firmaya olan etkileri hakkındaki soruları ise yanıtsız bırakan Shih açıklamasında, sadece şu an için Rusya’ya ürün göndermediklerini tekrarlamakla yetindi.

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