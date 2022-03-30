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Ekonomi Bir şirketten daha Rusya kararı Ürün tedarikini durdurdu
İŞ DÜNYASI

Bir şirketten daha Rusya kararı: Ürün tedarikini durdurdu

Rusya'nın Ukrayna'ya açmış olduğu savaş nedeniyle şirketler kârlılıklarından fedakarlık ederek tepkilerini ortaya koymayı sürdürüyor. Tayvan merkezli bilgisayar ve donanım şirketi Asus'un Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih, Asus firması olarak Rusya’ya Ürün tedarikini durdurduklarını açıkladı.

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Haber Merkezi İHA
Asustan Rusya kararı: Ürün tedarikini durdurdu
Foto/arşiv

Tayvan’ın en büyük diz üstü bilgisayar üreticisi ve bilgisayar ve donanım şirketi Asus'un Yönetim Kurulu Başkanı Jonney Shih, dün Tayvan’da basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Bir süredir kendisine ve ASUS firmasına yöneltilen, Rus pazarına gönderilen elektronik ürün ve hizmetlerin durdurulup durdurulmayacağı sorusunu cevaplandıran Shih, "Asus firması olarak Rusya’ya ürün tedarikini durdurduk" ifadelerini kullandı.

Gazetecilerin sorduğu, Rus pazarındaki pazar payı ve Ukrayna savaşının firmaya olan etkileri hakkındaki soruları ise yanıtsız bırakan Shih açıklamasında, sadece şu an için Rusya’ya ürün göndermediklerini tekrarlamakla yetindi.

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