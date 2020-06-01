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Ekonomi Ata tohum seferberliği 107 bin çeşit tohum gen bankasında saklanıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ata tohum seferberliği: 107 bin çeşit tohum gen bankasında saklanıyor

Tarım ve Orman Bakanlığı, çiftçilerden Anadolu’nun altın değerinde ‘ata tohumlarından’ binden fazlasını topladı. Kovid-19 salgını gıda güvenliği ve üretim için tohumun önemini ortaya çıkardı.

Yasemin Asan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Gıda üretiminin temelini oluşturan tohum konusunda Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğünce yürütülen ‘Atadan Toruna Tohum Seferberliği’ bu çerçevede daha da önem kazandı.

107 BİNİ GEN BANKASINDA

  • Türkiye’de 107 bin çeşit tohum gen bankasında saklanıyor. Öte yandan bakanlık, tohumculuk teknolojisini de geliştirmeye başladı. Hemen hemen tüm bitki türlerinde çeşit geliştirme çalışmaları yapılıyor. Türkiye,önemli oranda kendi tohumunu üretiyor. Sertifikalı tohum üretimi geçen yıl 1 milyon 135 bin tona yükseldi.

Yerli tohum seferberliği
EKONOMİ
Yerli tohum seferberliği
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