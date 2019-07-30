Ekonomi Atık camlar yeniden ekonomiye kazandırılıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Atık camlar yeniden ekonomiye kazandırılıyor

Türkiye'de özellikle son yıllarda atağa geçen geri dönüşüm sektöründe kağıt ve plastiğin yanında atık camlar da değerlendiriliyor.

Haber Merkezi AA
Kağıt ve plastiğin yanında atık camlar da tesislerde işlendikten sonra dönüşüyor.
Kağıt ve plastiğin yanında atık camlar da tesislerde işlendikten sonra dönüşüyor.

Sıfır Atık Projesi kapsamında toplanan atık camlar, hem cam sanayinde hem de başka sektörlerde ham madde olarak kullanılıyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın önderliğinde yürütülen "Sıfır Atık Projesi" kapsamında atıklar geri dönüşümle ekonomiye katkı oluyor.

  • Kağıt ve plastiğin yanında atık camlar da tesislerde işlendikten sonra dönüşüyor.
  • İnşaatlardan, mobilyacılardan ve nakliye aşamasında kırılan camlar geri dönüşüm tesislerine kamyonlar aracılığıyla getiriliyor.

İlk aşamada çöplerden temizlenen atık camlar, daha sonra renklerine göre ayrıştırılıyor.

Daha sonra kırıcılara getirilen atık camlar boyutlara göre makinelere gönderiliyor.

Son olarak kadınlar tarafından yeniden hassas temizlikleri yapılan camlar, cam sanayinin yanından seramik, granit, fayans sektöründe kullanılıyor.

Mutfaklarda, banyolarda, iş hanlarında kullanılan seramiklerdeki parlaklıklar da atık camlar aracılığıyla sağlanıyor.

Firesi fazla, dönüşümü kolay

Torbalı ilçesinde bulunan Ekinoks Cam Ayna Geri Dönüşüm Genel Müdürü Derya Aynacı, yaptığı açıklamada, son yıllarda geri dönüşüm sanayinin popüler hale geldiğini söyledi.

Kağıt ve plastik geri dönüşümünün kamuoyunda cama göre daha çok bilindiğine işaret eden Aynacı, cam geri dönüşümün oranın diğer maddelere göre daha yüksek olduğunu dile getirdi.

25 bin ton cam işlediler

Geçen yıl yaklaşık 25 bin ton cam işlediklerini ifade eden Aynacı, bu sektörde firenin çok olduğuna değindi. Aynacı, "Cam sürekli ölçülü çalışılmak zorunda olunan bir sektör. Sevkiyatında da tabaka şeklinde taşındığı için kırılma oranı çok fazla. Zaten madde olarak da çabuk kırılıyor. Bütün bunlarla birlikte düz cam ve aynada geri dönüştürme yüzde 90'nın üzerinde." diye konuştu.

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  • Tesiste işlenen ve mikron boyutta kırılan camların yeniden ham madde olduğuna işaret eden Aynacı, "Geri dönüşümden anlamayan insanlar da bu sektöre girmek istiyor. Parası olan herkesin gireceği bir iş değil. Uzmanlık gerektiriyor. Sistemi bilmeniz lazım" değerlendirmesinde bulundu.

Aynacı, geri dönüşümün daha da büyümesi için eğitim konusuna vurgu yaparak, "Yeni nesillerin bilinçlenmesiyle atıkların dönüşümü daha bilinçli olacaktır. Geri dönüşümü yeni nesil büyütecek" dedi.

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