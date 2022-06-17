Atık kızartmalık yağlar uçaklara yakıt olacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Bakanlığı'nın taslak yönetmeliğine göre, gıda amacıyla tüketim sonucu ya da diğer şekillerde atık durumuna gelmiş bitkisel veya hayvansal kökenli yenilebilir sıvı ve katı yağlar ile kullanılmış kızartmalık yağlar, çevre ve insan sağlığına zarar vermeden değerlendirilecek. Bitkisel ve hayvansal atık yağlar, ilgili teknik düzenlemelere uygun olarak sadece biyodizel yakıt veya havacılık sektöründe sürdürülebilir şekilde kullanılan havacılık yakıtı üretiminde değerlendirilecek. Bitkisel ve hayvansal atık yağlardan yakıt üretimi yapacak tesisler, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'nun teknik düzenlemelerine uyumlu çalışacak.

DENEME ÜRETİMİ ZORUNLU

Atık yağlar için rafinasyon yetkisi alan şirketlerin, deneme üretimi yapması zorunlu olacak. Deneme üretimi sonucunda ODTÜ Petrol Araştırma Merkezi tarafından rapor hazırlanarak bakanlığa sunulacak. Deneme üretimi raporunda, tesisin üretim kabiliyeti, nihai ürün verimi, tesisin fiili kapasitesi gibi verilerle, tesisin atık yağdan biyodizel veya sürdürülebilir havacılık yakıtı üretimine ilişkin teknik yeterliliği ve ürünlerin kalitesi değerlendirilecek. Üniversitenin raporunu inceleyecek olan bakanlık, uygun görürse tesise üretim izni verecek.

KANALİZASYONA TOPRAĞA DÖKÜLMEYECEK

Bitkisel ve hayvansal atık yağdan rafinasyon sonucu elde edilen biyodizel veya havacılık yakıtından numune alınacak. Atık yağın biyodizel veya havacılık yakıtı elde edilmek üzere sisteme yüklenmesinden nihai ürün elde edilmesine kadar olan süreç sürekli kontrol altında tutulacak.

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Bitkisel ve hayvansal atık yağların doğrudan veya dolaylı olarak kanalizasyona, denizlere, göllere, akarsulara, yüzey sularına, yeraltı sularına, toprağa ve benzeri ortamlara dökülmesi, akaryakıta karıştırılması, akaryakıt olarak kullanılması, uygun olmayan yöntemlerle geri kazanılması, yakılması ve bertarafı yasak olacak. Atık yağların doğrudan veya dolaylı olarak yemeklik yağlara veya ham yağlara karıştırılması da engellenecek. Atık yağlar ithalatla Türkiye’ye getirilemeyecek.

Çevreyi kirleten zararı karşılar

Atık yağların oluşturduğu çevresel kirlenme ve bozulmanın zararlarından atık yağ üreticileri, toplayıcıları sorumlu tutulacak. Atık yağların verdiği çevresel zararın giderilmesi için yapılan harcamalar, atıkların yönetiminden sorumlu olan kişi ve şirketlerce karşılanacak. Bitkisel ve hayvansal atık yağ toplama yetkisini Çevre Bakanlığı verecek. Belediyeler ise atık yağların kanalizasyona dökülmesini önlemekle görevli olacak. Atık yağ toplanması için gereken ekipmanı ise yağ üreticileri temin edecek. Atık yağlar, bakanlıktan yetki almış atık yağ rafinasyon tesisleri tarafından toplanacak. Atık yağların toplanması amacıyla, il belediyeleri ile sözleşme yapılacak.

EKONOMİ Atık yağdan 500 milyon litre biyodizel hedefi