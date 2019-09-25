Tam isabet: Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca hedefi başarıyla vurdu

Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın son test atışı başarıyla gerçekleştirildi.

OYNAT 01:08 Yerli ve milli füze Atmaca hedefi on ikiden vurdu Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından Atmaca ile gerçekleştirilen ve hedefin tam isabetle vurulduğu atışa ilişkin görüntüleri paylaştı. Yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının MİLGEM platformlarında konuşlandırılmak amacıyla gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacını karşılamak için Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Projesi yürütüldüğü belirtildi. Bu kapsamda üretilen Atmaca seyir füzesinin son test atışında hedefin başarıyla vurulduğu kaydedildi. BiP'te paylaş

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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının MİLGEM platformlarında konuşlandırılmak amacıyla gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacını karşılamak için Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Projesi yürütüldüğü belirtildi. Bu kapsamda üretilen Atmaca seyir füzesinin son test atışında hedefin başarıyla vurulduğu kaydedildi.

DHA Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın son test atışı başarıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ilk deniz füzesi

Bu füzelerin Roketsan, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanların ise ASELSAN tarafından yerli olarak üretildiği ifade edilen açıklamada, "Atmaca"ların MİLGEM'lere entegre edilerek denizlerdeki caydırıcılığın artırılacağı vurgulandı.

DHA Atmaca füzesi, MİLGEM'lere entegre edilerek denizlerdeki caydırıcılık artırılacak.

Açıklamada, Atmaca'nın Türkiye'nin ilk deniz füzesi olma özelliği taşıdığı da bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Twitter hesabından Atmaca ile gerçekleştirilen ve hedefin tam isabetle vurulduğu atışa ilişkin görüntüleri paylaştı.

Atmaca füzemizin yeni test atışını başarıyla gerçekleştirdik. ATMACA seyir füzeleri Roketsan, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanlar ise Aselsan tarafından yerli olarak üretiliyor. ATMACA’lar MİLGEM’lere entegre edilerek denizlerdeki caydırıcılığımızı daha da artıracak. pic.twitter.com/5xmnfkepYz

— Ismail Demir (@IsmailDemirSSB) September 25, 2019