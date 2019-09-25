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TÜRKİYE EKONOMİSİ

Atmaca füzesinden tam isabet!

Tam isabet: Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca hedefi başarıyla vurdu

Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın yapılan son test atışında hedef başarıyla vuruldu. Yerli olarak üretilen füzeler, MİLGEM'lere entegre edilerek denizlerdeki caydırıcılık artırılacak.

Haber Merkezi AA
Atmaca seyir füzesinin son test atışında hedef başarıyla vuruldu.
Atmaca seyir füzesinin son test atışında hedef başarıyla vuruldu.

Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın son test atışı başarıyla gerçekleştirildi.

Yerli ve milli füze Atmaca hedefi on ikiden vurdu
OYNAT 01:08
Yerli ve milli füze Atmaca hedefi on ikiden vurdu
Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Twitter hesabından Atmaca ile gerçekleştirilen ve hedefin tam isabetle vurulduğu atışa ilişkin görüntüleri paylaştı. Yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının MİLGEM platformlarında konuşlandırılmak amacıyla gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacını karşılamak için Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Projesi yürütüldüğü belirtildi. Bu kapsamda üretilen Atmaca seyir füzesinin son test atışında hedefin başarıyla vurulduğu kaydedildi.


Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından (SSB) yapılan açıklamada, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının MİLGEM platformlarında konuşlandırılmak amacıyla gemiden gemiye seyir füzesi ihtiyacını karşılamak için Satıhtan Satha Güdümlü Mermi Projesi yürütüldüğü belirtildi. Bu kapsamda üretilen Atmaca seyir füzesinin son test atışında hedefin başarıyla vurulduğu kaydedildi.

DHA
Türkiye'nin ilk deniz füzesi Atmaca'nın son test atışı başarıyla gerçekleştirildi.

Türkiye'nin ilk deniz füzesi

Bu füzelerin Roketsan, atış kontrol sistemleri ve diğer ekipmanların ise ASELSAN tarafından yerli olarak üretildiği ifade edilen açıklamada, "Atmaca"ların MİLGEM'lere entegre edilerek denizlerdeki caydırıcılığın artırılacağı vurgulandı.

DHA
Atmaca füzesi, MİLGEM'lere entegre edilerek denizlerdeki caydırıcılık artırılacak.

Açıklamada, Atmaca'nın Türkiye'nin ilk deniz füzesi olma özelliği taşıdığı da bildirildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir de Twitter hesabından Atmaca ile gerçekleştirilen ve hedefin tam isabetle vurulduğu atışa ilişkin görüntüleri paylaştı.
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