Ekonomi ATMlerde işlem ücreti tavanı 4 TLye yükseldi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

ATM'lerde işlem ücreti tavanı 4 TL'ye yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ticari kredilerden alınan ücretlere ilişkin düzenleme yaptı. Bununla birlikte bankalarca finansal tüketicilerden alınacak ATM işlemleri ücreti 4 TL'yi, diğer kanallar ile yapılan işlemlerde ise 8 TL'yi geçemeyecek. Daha önce bu rakamlar 2 TL ve 5 TL olarak uygulanıyordu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​ATMlerde işlem ücreti tavanı 4 TLye yükseldi
Foto/arşiv

Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğde değişiklik yapıldı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) konu ile ilgili Tebliğ değişikliği Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, 7/3/2020 tarihli ve 31061 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Finansal Tüketicilerden Alınacak Ücretlere İlişkin Usûl ve Esaslar Hakkında Tebliğ (Sayı: 2020/7)’in 4. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan "Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Birliğini," ibaresi "Finansal Kurumlar Birliğini," olarak değiştirildi.

Aynı Tebliğin 12. maddesinin üçüncü fıkrasının birinci cümlesinde yer alan “2 TL’yi,” ibaresi “4 TL’yi,” şeklinde, ikinci cümlesinde yer alan “5 TL” ibaresi “8 TL” şeklinde değiştirildi.

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