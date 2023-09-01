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Ekonomi

Av yasağı bitti tezgahlar şenlendi: Fiyatlar daha da düşecek

Av yasağının sona ermesiyle balık pazarlarında tezgahlar dolup taştı. Çanakkale'de sardalya fiyatları 200 liradan 100 liraya düştü. Hal esnafından Erol Gül, yaptığı açıklamada, yasağın sona ermesiyle fiyatların daha da düşeceğini söyledi.

16:00 . 1/09/2023 Cuma
AA
Av yasağının kalkmasıyla balık fiyatları düşmeye başladı.

Av yasağının kalkmasıyla balık fiyatları düşmeye başladı.

Sezonun ilk balıkları tezgahlarda yerini aldı. Gelibolu Balık Hali'nde yasak sonra bazı türlerde bolluk yaşanırken sardalye balığının kilogram fiyatı yarı yarıya azaldı. Yasak öncesi kilogramı 200 liradan tezgaha çıkar sardalyenin fiyatı 100 liraya geriledi.

"Fiyatlar daha da düşecek"

Hal esnafından Erol Gül, yaptığı açıklamada, yasağın sona ermesiyle fiyatların düştüğünü söyledi. Sardalyanın bölgenin en önemli simge balığı olduğunu aktaran Gül, "Sardalya ucuzladığı gibi diğer balık çeşitleri de ucuzlamaya başladı. İleriki günlerde bu fiyatlar daha da düşecek. Özellikle sardalya şimdi ızgara yapmak isteyenler için tam zamanı" dedi.


Vira Bismillah: Denizlerde av sezonunu açıldı
Vira Bismillah: Denizlerde av sezonunu açıldı

Denizlerde 15 Nisan'da başlayan av yasağı 1 Eylül itibarıyla sona erdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı av sezonu açılış programı sonrası balıkçılar 'Vira Bismillah' diyerek denize açıldı. 4 buçuk ay süren av yasağı sonrasında atılan ilk ağlar balıkla doldu. Balıkçıların avdan dönüşüyle Gürpınar Balık Hali'nde hareketlilik yaşandı. Kasalara alınan balıklar mezat usulü satışa çıkarıldı. 2023-2024 su ürünleri av sezonu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı açılış programı ile başladı. 15 Nisan'da gırgır ve trol yöntemiyle yapılan balık avcılığına ara verilmişti. 1 Eylül itibariyle Marmara, Ege ve Karadeniz de av yasağı sona ererken Akdeniz de yasak 16 Eylül'de kalkıyor. Verilen 4 buçuk aylık aranın ardından Poyrazköy'de düzenlenen su ürünleri av sezonu açılış programı sonrası denize açılan balıkçılar ağlarını denize bıraktı. Hacı Ali Reis isimli balıkçı teknesi de ilk avını Marmara denizinde gerçekleştirdi. 'Vira Bismillah' denilerek denize bırakılan ağlar, gemi tayfasının 'Haydi Hop' sesleri eşliğinde çekildi. Denizden dönen balıkçılar Gürpınar Balık Hali'ne gelerek yakaladıkları balıkları satmaya çalıştı. Sezonun ilk balıklarını alarak müşterilerine satmak isteyen balıkçı esnafı halde yoğunluk oluşturdu. Balıkçılar ilk avda daha çok İstavrit ve Hamsi'nin yakalandığını söylerken havaların soğumasıyla diğer balıklarında çoğalacağını söyledi. Hamsinin kasası ise 2 bin 500 liradan alıcı buldu.


#Çanakkale
#Gelibolu Balık Hali
#Sardalya
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