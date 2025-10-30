Avrupa Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Yeni Şafak
ECB tarafından yayımlanan karar metninde enflasyonun orta vadeli yüzde 2 hedefi civarında seyrettiğini ve görünümde büyük bir değişiklik olmadığı belirtildi
ECB tarafından yayımlanan karar metninde enflasyonun orta vadeli yüzde 2 hedefi civarında seyrettiğini ve görünümde büyük bir değişiklik olmadığı belirtildi

Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentilere paralel bir şekilde faizi sabit bıraktı

Avrupa Merkez Bankası (ECB) beklentilere paralel bir şekilde 3 temel politika faizinde değişikliğe gitmedi.


Buna göre, banka mevduat faiz oranını yüzde 2, refinansman faizini yüzde 2,15 ve marjinal borçlanma faizini de yüzde 2,40 seviyesinde tuttu.


ECB tarafından yayımlanan karar metninde enflasyonun orta vadeli yüzde 2 hedefi civarında seyrettiğini ve görünümde büyük bir değişiklik olmadığı belirtildi. Buna rağmen ECB, küresel ticaret gerilimleri ve jeopolitik riskler nedeniyle ekonomik görünümde belirsizliğin sürdüğünü vurguladı.


Karar metninde bunun yanında Euro Bölgesi ekonomisinin küresel zorluklara karşın büyümeye devam ettiği ifade edildi. Dayanıklı işgücü piyasası, güçlü özel sektör bilançoları ve önceki faiz indirimlerinin desteğinin, ekonomik dirençliliğin temel unsurları arasında yer aldığı değerlendirmesine yer verildi.



