Dünya deniz üstü rüzgar kapasitesi 2030'a kadar 3 katına çıkma yolunda

"Bu teknoloji, temiz enerji dönüşümü için hayati önem taşıyor. Paris Anlaşması hedeflerine ulaşmak, büyük ölçekli deniz üstü rüzgar yatırımlarına bağlı ve bu yatırımcılar ve sektör için güvence sağlar. Hedefleri, politika reformları, hükümet ve sektör arasında kolektif eylemle uyumlu hale getirmek, bunları gerçeğe dönüştürmek ve deniz üstü rüzgarın enerji güvenliği, sanayi büyümesi ve dayanıklılık açısından vaat ettiği rolü yerine getirmesini sağlamak için kritik önemde."