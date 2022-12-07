Ekonomi Avrupanın cam siparişi de Türkiyeden
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Avrupa’nın cam siparişi de Türkiye’den

Avrupa’da artan enerji maliyetleri ve kısıtlamaları nedeniyle cam ocakları kapanırken, züccaciye sektöründe önemli paya sahip olan cam ürünlerine yönelik siparişler Türkiye’ye kaydı. Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, Avrupa’da cam ocaklarının kapanmasıyla birlikte Türkiye’ye üretimde bir yönelim olduğunu ifade etti.

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Orhan Orhun Ünal Yeni Şafak
Avrupa’nın cam siparişi de Türkiye’den
Avrupa’nın cam siparişi de Türkiye’den.

Avrupa’da artan enerji maliyetleri ve kısıtlamaları nedeniyle cam ocakları kapanırken, züccaciye sektöründe önemli paya sahip olan cam ürünlerine yönelik siparişler Türkiye’ye kaydı. Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER) Başkanı Mesut Öksüz, Avrupa’da cam ocaklarının kapanmasıyla birlikte Türkiye’ye üretimde bir yönelim olduğunu ifade etti. Öksüz, lojistik fiyatlarının da 15 bin dolarlardan 4 bin dolara geldiğini bu yüzden de Türkiye’nin avantajlı ülke olduğunu vurguladı.

2 MİLYAR DOLARLIK İŞ HACMİ OLUŞTU

Öksüz, Çin’deki tedarik sorununun sürmesi nedeniyle son birkaç yılda olduğu gibi özellikle Noel öncesinde, Avrupa ülkelerinden yoğun sipariş aldıklarını söyledi. Züccaciyeciler Derneği (ZÜCDER), 01-03 Aralık tarihleri arasında Antalya’da; Rusya, ABD, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Katar, Polonya gibi 60 ülkeden 120 dev satın almacının katılımıyla 10. Uluslararası Ev ve Mutfak Eşyaları Üretici-Marka Buluşmaları'nı düzenledi. Organizasyonla 2 milyar dolar iş hacmi gerçekleşti.

Turizm yoğunluğu züccaciyeye yaradı

Mesut Öksüz, turizmdeki hareketlilik sayesinde pandemi döneminde kapanan otellerin yeniden açılması ve mevcut olanların da kapasite yenilemesiyle beraber züccaciye sektörüne yönelik siparişlerin arttığını söyledi. İç pazarda ise cirosal bazda yüzde 100 büyüdüklerini belirten Öksüz, “Yılbaşı alışverişinden beklentilerimiz yüksek. Aynı zamanda 2023 yılında fiyatların artış beklentisiyle talep öne çekildi ve Arap turizminin de ciddi bir katkısı oldu. Turizmin canlanması da otellerin HORECA alışverişini artırdı” dedi.

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