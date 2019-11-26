Ekonomi Avrupanın kombisi ilk kez Türkiyede
İŞ DÜNYASI

Avrupa’nın kombisi ilk kez Türkiye’de

Baymak’ın yüksek tasarruflu ve çevre dostu tam yoğuşmalı kombi ailesinin Avrupa için tasarlanan yeni üyesi Brötje StarTec Premix, ilk kez Türkiye’de satışa sunuldu. 28 kg ağırlığı ve 275 mm derinliğiyle kullanıcı ihtiyaçlarını üst düzeyde karşılayan kombi, Cold Burner Door ve premix teknolojisiyle A enerji sınıfına sahip.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv: Kombi
Foto/arşiv: Kombi

Baymak’ın yoğuşmalı kombi ailesinin Avrupa için tasarlanan üyesi StarTec Premix, ilk kez Türkiye’de satışa sunuldu. Türk ve Avrupalı mühendislerin ortak Arge faaliyetleri ile ürettiği kombi, yeni tasarımı ve yenilenen teknolojisiyle ev ve iş yerlerinde tasarruf, yüksek performans ve konforu bir arada sunuyor.

Geniş dijital ekranı ve ısıtma ile kullanım suyunu ayrı ayrı ayarlayabileceğiniz çevirmeli kontrolleriyle tüketiciye kolay kullanım imkanı sunan StarTec Premix, 28 kg ağırlığı 275 mm derinliği ve 700 mm yüksekliğiyle tüketicileri estetikle buluşturuyor. Birçok emsaline göre daha yüksek verimliliğe sahip ürün, hem ısıtma hem de kullanım suyunda A enerji seviyesiyle, tasarruf, kompakt ölçüleri ve kendini gösteren sessizliğiyle de öne çıkıyor.

Uzun ömürlü ve çevreci

Kombi içerisinde doğru hava ve gaz modülasyonunu yerine getiren ve premix yanma teknolojisine sahip olan StarTec Premix, ideal gaz ve hava karışımını sağlayarak tasarruf oranını arttırıyor. StarTec Premix’te kullanılan paslanmaz çelik eşanjör ve brülörler kombinin ömrünü uzatırken, sahip olduğu düşük emisyon değerleri sayesinde çevreye daha duyarlı yapısıyla öne çıkıyor. Aynı zamanda Cold Burner Door (soğuk brülör kapak) teknolojisine sahip olan StarTec Premix, ısı kayıplarına karşı da maksimum performans sergiliyor.

Brötje StarTec Premix

2020’de Avrupa’da olacak

Alternatif olarak oda termostatlarıyla da kullanılabilen StarTec Premix, çok sayıda gelişmiş fonksiyona sahip Opentherm kontrol cihazları ile hassas kontrole de olanak sağlıyor. Geleceğin bağlı (connected) teknolojilerine uygun olarak tasarlanan ürün, BDR Thermea grubunun gelecekteki tüm akıllı ve uzaktan kontrol edilebilen ürünlerinin de çalışabileceği bir platform olarak Avrupa’nın yüksek elektronik teknolojisiyle donatıldı.

  • 2020 yılında Avrupa’ya açılmaya hazırlanan StarTec Premix öncelikli olarak İtalya, Fransa, İngiltere, İspanya ve Rusya’da, sonrasında da Almanya ve Hollanda’da satışa çıkacak.

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