Avrupa’yı çelik telle sardı

Kırklareli’nde faaliyet gösteren Bimeks Tel, çelik tellerin soğuk çekme yöntemiyle imalatını yaparak başta Avrupa ülkeleri olmak üzere birçok ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Bimeks Tel üretim tesisi, düşük karbonlu tel üretim ünitesi ve yüksek karbonlu tel üretim ünitesi olarak iki fabrikadan oluşuyor. Toplam 65 bin metrekare tesis alanına sahip firma, tel üretimini 18 bin metrekarelik kapalı alanda yapıyor. Firma yılda 35 bin ton çelik tel üretim kapasitesiyle faaliyetlerini sürdürüyor. İşletmenin ihracat pazarları arasında; Rusya, Mısır, Endonezya, Bulgaristan, Litvanya, Singapur, Tayvan, İngiltere, Ürdün, Sırbistan, İtalya, Gürcistan ve Azerbaycan yer alıyor.





KALİTELİ ÜRÜNLERLE BÜYÜMEYİ HEDEFLİYOR

Bimeks Tel Genel Müdürü Hasan Tuğrul Gökağaçlı, vizyonlarının müşteri odaklı bir yaklaşımla tel sektöründe kaliteli ürünlerle lider konuma erişmek olduğunu söyledi. Gökağaçlı, sözlerini şöyle sürdürdü: “Firmamız, gelen taleplerde ve yürütülen projelerde teknik ve ticari ihtiyaçların en iyi biçimde belirlenmesini ve ihtiyaçlara zamanında cevap verilmesini temel prensip olarak alıyor. Bimeks Tel, bu prensibe yönelik olarak konularında uzman mühendislerden oluşan kadrosunu genişletmeyi sürdürüyor. Firmamız otomotiv ana/yan sanayilerinde onaylı tedarikçi konumunda bulunurken, tüm akreditasyon süreçlerini başarıyla tamamladı.”





KOSGEB’İN 8 FARKLI DESTEK PROGRAMINDAN FAYDALANDI

Bimeks Tel, bugüne kadar Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı’nın (KOSGEB) 8 farklı destek programından faydalandı. KOBİGEL desteği ile ‘Katma Değeri Yüksek Ürün Üretmek İçin İşletme Kalite Kontrol Sisteminin Modernizasyonu’ projesiyle çekme test cihazı desteği aldı. Ar-Ge desteği ile ‘Çivi Kaynak Teli’ projesiyle ithalata bağımlı bir ürünün yerlileştirilmesini başarıyla gerçekleştirdi.

Firma aynı zamanda, Ür-Ge programı kapsamında mevcut dokuma hatlarındaki üretimin geliştirilmesi ile izolasyon sektöründe kullanılan, ithalata bağımlı takviye telinin üretimi ile ilgili çalışma başlattı. Hasan Tuğrul Gökağaçlı, KOSGEB desteklerinin firmanın büyümesi noktasında

kaldıraç görevi gördüğünü dile getirdi.



