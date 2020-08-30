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Ekonomi Ayakkabıcıdan 92 ülkeye satış Sanal fuar organizasyonları hızla devam edecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ayakkabıcıdan 92 ülkeye satış: Sanal fuar organizasyonları hızla devam edecek

Türk ayakkabısını küresel arenada vitrine çıkartan Uluslararası Dijital Ayakkabı Moda Fuarı, 92 ülkeden bin 41 yabancı alıcının katılımıyla düzenlendi. Dijital olarak düzenlenen fuar için TASD Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican, “Sanal fuar organizasyonlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği (TASD) açıklamasına göre, dernek tarafından düzenlenen Dijital AYMOD, Türk tedarikçiler ile 92 ülkeden bin 41 alıcıyı ağırladı.

110 YERLİ ÜRETİCİ FUARDA YER ALDI

İhracata ivme kazandırmak, mevcut pazarları derinleştirmek ve pazar çeşitliliği sağlamak amacıyla düzenlenen fuar, Türk ayakkabı sanayisinin gücünü bir kez daha ortaya koydu. Üç gün süren ve Türkiye’nin alanında en geniş katılımlı fuarı olma özelliğine sahip etkinliğe 110 yerli üretici katıldı. Katılımcılar en yeni trende sahip ürünlerini müşterilerin beğenisine sundu. 92 farklı ülkeden binden fazla alıcı, yeni ürünleri çok beğendi.

ÇOK VERİMLİ GEÇTİ

Abdulsabur Endican
  • TASD Yönetim Kurulu Başkanı Abdulsabur Endican, etkinliğe ilişkin yaptığı açıklamada, sanal fuar organizasyonunu pandemi sonrası yavaşlayan sektörün ihracat hacmini artırabilmek, sektördeki firmalara enerji verebilmek ve fiziki fuarlarla ulaşamadıkları ülkelere de erişerek pazarı derinleştirmek amacıyla gerçekleştirdiklerini bildirdi. Endican, fuarda çok önemli bir ekonomik hacmi oluştuğunu ancak kesin rakamın henüz ortaya çıkamayacağını kaydederek, her firmanın 150’ye yakın kartvizit alışverişi yaptığını kaydetti. Dijital etkinliğin Türkiye’nin en geniş katılımcılı ilk ayakkabı moda fuarı olduğunu dile getiren Endican, “Son derece verimli geçtiğini düşünüyoruz. Pandemi sonrası dijitalleşmenin daha da önem kazanmasıyla, sanal fuar organizasyonlarımıza hız kesmeden devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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