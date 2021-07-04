Ayakkabıda ağırlığımız artıyor ​

Kovid-19 ile uzun zamandır ertelenen fiziki fuarlar normalleşme ile birlikte yeniden başladı. Uluslararası Ayakkabı Yan Sanayi Fuarı, (AYSAF) İstanbul’da yapıldı. Dört gün boyunca CNR Expo İstanbul Fuar Merkezi’nde ziyaretçilerini ağırlayan fuar dün sona erdi. Fuara yurt içinden ve yurt dışından gelen katılımcılar yoğun ilgi gösterdi. Yabancı ziyaretçi sayısında geçen yıla göre yüzde 10’luk bir artış oldu. Türkiye; 150 milyar dolarlık bir ekonomi oluşturan dünya ayakkabı sektöründe ağırlığını artırıyor. Türkiye bir zamanlar ithalatçı olduğu bazı ürünlerde şimdi ihracat yapıyor.

Nafiz Coşkun

İTHALATÇIYKEN İHRACATÇI OLDUK

Fuarda bir araya geldiğimiz ayakkabı üreticisi Nafiz Çoşkun, 40 yıldır faaliyet gösterdiği sektörde 20 yıldan beri ayakkabı iç taban üretimi yaptığını söylüyor. Çoşkun, işe başladıkları günden bu yana Türkiye’de olmayan ithal edilen ürünleri takip ederek, onları ülkemizde üretmeye çalıştıklarını belirtti. Şu anda stantlarında bulunan ürünlerin hepsinin yerli üretim olduğuna dikkat çeken Coşkun, “Bunların bir kısmını da Avrupa başta olmak üzere Arap ülkeleri ve Rusya bölgesine ihraç ediyoruz. Eskiden ithal ettiğimiz bazı ürünleri şimdi biz üretip onlara geri satıyoruz. İspanya’dan iç taban satın alıyorduk. Onlar şimdi bizden alıp kendi müşterilerine satıyorlar” diye konuştu.

AYAK ANATOMİSİNE AYAKKABI ÜRETİMİ

Coşkun, fuarda ürünlerinin çok dikkat çektiğini ve ilgi gördüğünü söyledi. Ayak şeklinin nasıl olduğunu anlamaya yarayan bir cihaz ürettiklerini dile getiren Coşkun, “Beklediğimizden çok daha iyi bir fuar oldu. Ziyaretçi oldukça çok. Yabancı katılımcının çok daha fazla olduğunu görüyoruz” diye konuştu.

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Ali İnceoğlu

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