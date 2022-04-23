Ayçiçeği seferberliği: Çiftçiye dev tohum ve gübre desteği

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşla birlikte tırmanan ayçiçeği yağı fiyatları, tedarik sıkıntılarını beraberinde getirdi. Savaş öncesi Avrupa’da 1,50 avronun altında olan ayçiçeği yağının litresi, tedarik sıkıntısı ve fiyatların yükseleceği endişesiyle talebin artması sonucu 5 avroya kadar çıktı. Ukrayna, yılda 14,2 milyon ton üretim ile dünyanın en büyük ayçiçeği üreticisi konumunda bulunurken, Rusya ise 12,8 milyon ton üretimiyle ikinci sırada geliyor.

BELEDİYELER SEFERBER

Dünyanın en büyük iki ayçiçeği üreticisi ülkeyle ticaretin sekteye uğraması krizi derinleştirirken, bölge ülküleri yağlık ayçiçeği tohumu ticaretinin kesintiye uğramaları nedeniyle sıkıntılar yaşıyor. Türkiye yaşanan krizi en az ölçüde hissetmek adına ayçiçeği üretiminde seferberlik başlattı. Boşta kalan araziden faydalanmak ve dışarıya bağımlılığı en aza indirmek için birçok ilde üreticiye yönelik tohum ve gübre destekleri sağlanıyor.

ÜRETİCİYE %70 İNDİRİMLE TOHUM

Belediyelerden il tarım müdürlüklerine kadar pek çok kuruluş, yüzde 50 ila yüzde 70 arasında değişen hibelerle çiftçilere ayçiçeği tohumu dağıtımı yapıyor. Üretime yönelik destekler sadece tohum desteğiyle de sınırlı değil. Üreticilere aynı zamanda gübre desteği verilen kampanyalar da gerçekleştiriliyor. Kocaeli, Sakarya, Bursa, Konya, Denizli, Samsun başta olmak üzere birçok büyükşehir belediyesi, illerindeki çiftçilerle el ele vererek ayçiçeği üretimini artıracak adımlar atıyor.

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SAKARYA VE KOCAELİ ÖNCÜ OLDU

Sakarya Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve Tarım ve Orman İl Müdürlüğü iş birliğiyle yağlık ayçiçeği üretimini artırmak amacıyla ildeki 1000 çiftçiye yüzde 70 hibe desteğiyle 10 bin 640 kilogram tohumu dağıtıldı. 2 bin çiftçiye 2000 ton gübre ve 120 ton yüzde 50 hibeli yem bitkisi tohumu desteği veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ise, “2022 Ayçiçeği Yetiştiriciliğini Destekleme” projesi kapsamında yağlık ayçiçeği yetiştiriciliği yapan 500 üreticiye 360 ton yüzde 50 hibeli gübre desteği sağladı.

EKİLMEDİK ARAZİ KALMASIN

Denizli Büyükşehir Belediyesi 7 ayrı ilçedeki 10 bin dekar alanda ayçiçeği üretim yapacak çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu desteği verdi. Denizli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile iş birliğinde başlatılan proje ile Acıpayam, Baklan, Bozkurt, Çal, Çardak, Serinhisar ve Tavas ilçesindeki 10 bin dekar alanda üretim yapacak yaklaşık 300 üreticiye 4 bin 800 kilogram yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Tokat’ta, 34 bin dekar arazide ekimi yapılmak üzere bin 700 çiftçiye yüzde 50 hibeli 17 ton hibrit ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Afyonkarahisar Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından 15 ilçede toplam yüzde 50 bakanlık hibeli, yüzde 50 üretici katkılı olmak üzere 13 bin 400 kilogram ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

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UŞAK’TA EKİM ALANI 4 KAT ARTTI

Ayçiçeği ekiminin bu yıl zirve yaptığı kentlerden biri de Uşak oldu. Uşak’taki çiftçilere yüksek yağ verimli, erkenci çeşit ve yüzde 70 hibe destekli 1 ton ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Tohum desteğiyle yağlık ayçiçeği ekim alanı geçen yıla göre 4 kat büyüyerek 25 bin dekara ulaştı.

SAMSUN’DA %62 HİBEYLE TOHUM

Samsun’un Havza ilçesinde 12 bin dekar alanda ekim yapılmak üzere 600 torba yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı yapıldı. Çiftçiye tohumlar yüzde 62 hibe ile teslim edildi. Samsun’da geçen yıl 188 bin dekar ayçiçeği ekimi yapılarak 51 bin ton ürün elde edilirken, 19 milyon liralık desteğin 9 milyon lirası, 86 bin dekar ekim yapan Havza’ya verildi.

İlçe belediyeleri de devrede

İl bazındaki desteklerin yanı sıra birçok şehirde ilçe bazında da tohum ve gübre destekleri sağlanıyor.

-Afyonkarahisar’ın Kızılören ilçesinde Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü tarafından üreticiye 900 kilogram ücretsiz ayçiçeği tohumu hibe edildi.

- Ankara’nın Kahramankazan Belediyesi, 60 çiftçiye yüzde 75 hibe oranıyla tohum desteğinde bulunurken, gübre desteği de sağladı.

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-Konya’nın Beyşehir ilçesinde, 176 çiftçiye yüzde 75’i hibe desteğiyle 3 ton yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

-Bursa İnegöl'de, 10 kırsal mahalledeki 132 çiftçiye yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Böylece bin 900 dekar alanda üretim sağlanarak, yıllık 570 ton ayçiçeği üretimi hedefleniyor.

- Kütahya’nın Altıntaş ilçesinde 270 çiftçiye yüzde 75 hibeli yağlık ayçiçeği tohumu dağıtımı yapıldı. Dağıtılan tohumlarla 2 bin 740 dekar yağlık ayçiçeği toprakla buluşacak.

- Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesinde “Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi” kapsamında 57 çiftçiye ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Ekrem Yüce

30 bin dekarlık ekime destek

Çiftçilere verdikleri ayçiçeği ekim desteklerini Yeni Şafak’a değerlendiren Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, “Sakarya, verimli topraklarıyla Türkiye’nin en önemli tarım kentlerinden biri. Ancak sadece tarıma elverişli topraklara sahip olmak günümüzün dünyasında tarımsal kalkınma hedeflerine ulaşmak adına yeterli değil. Tarımdaki en yeni teknolojik uygulamaları kentimize kazandırırken gerek nitelikli eğitimlerimiz gerekse ekonomik desteklerimizle çiftçilerimize destek sunmaya öncelik veriyoruz. İklimsel ve coğrafi avantajlarıyla Sakarya’nın önemli ürünlerinden ayçiçeğinin üretimine de bu düşünceyle devam ediyoruz. 30 bin dekarlık alanda yağlık ayçiçeği üretimi gerçekleştirmek için çiftçilerimize 10 bin 640 kilogram yağlık ayçiçeği tohum desteği sunduk” dedi.

Son 5 yılda verim arttı

Türkiye’nin ayçiçeği ekimi ve verimi son 5 yılda düzenli olarak artış gösterdi. TÜİK verilerine göre; Türkiye’nin ayçiçeği üretimi 2017’de 1,9 milyon ton, 2018’de 1,9 milyon ton, 2019’da 2,1 milyon ton, 2020’de 2,1 milyon ton ve geçtiğimiz yıl ise yüzde 16,8’lik artışla 2,4 milyon ton oldu. Türkiye son 5 yılda ortalama 730 bin hektar alanda ayçiçeği ekimi yaptı. Bu yıl ekim alanı artmasaydı bile Türkiye’nin ayçiçeği üretiminin; kaydedilen bol yağışlar etkisiyle 2,5 milyon ton olması tahmin ediliyordu. Türkiye'nin, tüm bu verilerle ayçiçeği yağı ihtiyacının yüzde 70’ine yakınını yerli üretimle karşılayabilme imkânı var. Ancak bu yıl ekim alanlarının artması nedeniyle üretim ve ihtiyaç daha yüksek oranda yerli üretimle karşılanacak.

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Özay Öztürk

Trakya’da öncelikli tercih ayçiçeği

Türkiye’nin yağlık ayçiçeği ihtiyacının yüzde 50’sini karşılayan Trakya’da, son yıllarda ayçiçeğine alternatif olarak ekim alanı genişleyen kanola, yerini yeniden ayçiçeğine bırakmaya başladı. Sebep olarak da kanola ekiminde artan maliyetler ve buna karşılık ayçiçeği alım fiyatının yükselmesi gösteriliyor. Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk ayçiçeği tarımının maliyetli olmadığı için bu sene ekim alanlarında ciddi bir artışın olduğunu belirtti.

FOTOĞRAF 18 Trakya'da, son yıllarda üreticinin alternatif ürün olarak sıklıkla tercih ettiği kanola, yerini yeniden ayçiçeğine bırakmaya başladı. Trakya Tohumcular Derneği Başkanı Ziraat Yüksek Mühendisi İbrahim Toruk, kanolanın ayçiçeğine alternatif olamayacağını belirterek, şunları söyledi: \"Ülkemizin yağ açığının olduğunu düşünürsek ekilmesi gereken bir bitki. Ama kesinlikle ayçiçeğine alternatif olarak göremeyiz. Trakya bölgemizde hem aldığı yağış bakımından hem nispi bakımından mükemmel bir ayçiçeği bölgesi. 2022 yılında kanola gerçekten bölgemizde 600 bin dekara kadar hedefleniyordu ama yağışların olmaması nedeniyle bu dönemde 240 bin dekarlarda ekildiğini biliyoruz.\"<br> 'AYÇİÇEĞİ EKİM ALANINDA CİDDİ ARTIŞ GÖRÜYORUZ'<br><br>Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, ülke olarak insanların damak lezzetinin ayçiçeğine daha uygun olduğunu belirterek, \"Kanola, ayçiçeğine maalesef ki alternatif olmaz. Çünkü biz, Türk milleti olarak ayçiçeği yağına damak lezzetimiz uygun olduğundan dolayı kanola yağını yemeklerde ya da farklı kullanım alanlarında maalesef kullanamayız. Ayçiçeği tarımı, maliyetli bir tarım değil. Maliyetli bir tarım olmadığından dolayı bu sene gübre fiyatları ve diğer giderlerin artmasıyla birlikte ayçiçeği ekim alanlarında ciddi bir artış görüyoruz\" diye konuştu. Türkiye'nin yaklaşık 1 milyon 550 bin ton civarında ayçiçeği üretimi olduğunu söyleyen Öztürk, \"Bu üretimin de 750 bin ton civarındaki rakamı Trakya'da üretimi yapılıyor. Bu, Türkiye ihtiyacını karşılamıyor. Türkiye'deki üretimin karşıladığı kısım, toplam tüketimin yarısı kadar kısmı oluyor. Geri kalan kısmı ham yağ olarak ya da yağlı tohum olarak Türkiye'ye getiriliyor ve ihtiyaçlar karşılanıyor \" ifadelerini kullandı.<br> 'AYÇİÇEĞİNE DÖNÜŞ BAŞLADI'<br><br>Merkeze bağlı Suakacağı köyü muhtarı Cemali Öztürk, yakın sürece kadar alternatif ürün olarak ayçiçeği ektiklerini belirterek, \"Şu durumda kanola çok masraflı olduğundan dolayı yine ayçiçeğine dönüş başladı. Çoğunluk ayçiçeğine döndü. Kanola ekildikten sonra çok ilaç, gübre atılıyor. Ayçiçeği masrafsız. Fiyat olarak da ayçiçeği yüksek. Fiyatları da iyiydi, ikiye katladı\" dedi.<br>Avarız köyü üreticilerinden Mesut Çakır da \"Kanola, ayçiçeğinin alternatifi olamaz. Çünkü ayçiçeği verimli topraklarda ekiliyor. Ama kanola verimsiz topraklara alternatif olabilir. Verimsiz topraklarda, 150- 200 kilo buğday biçilen alanlarda, 200 kilo kanola biçilir. Örneğin; ben de verimsiz topraklarıma ekmiştim. 400 kilo buğday biçmiştik ama aynı yerden 450 kilo kanola biçtik. Bizim bölgemizdeki verimli topraklarda ayçiçeği ekilmektedir. Çünkü onun getirisi daha fazla\" ifadelerini kullandı. Trakya'da kanola yerini ayçiçeğine bıraktı Türkiye'nin yağlık ayçiçeği ihtiyacının yüzde 50'sini karşılayan Trakya'da, son yıllarda ayçiçeğine alternatif olarak ekim alanı genişleyen kanola, yerini yeniden ayçiçeğine bırakmaya başladı. Sebep olarak da kanola ekiminde artan maliyetler ve buna karşılık ayçiçeği alım fiyatının yükselmesi gösterildi. Edirne Ticaret Borsası Başkanı Özay Öztürk, ayçiçeği tarımının maliyetli olmadığı için bu sene ekim alanlarında ciddi bir artışın olduğunu belirtti. BiP'te paylaş

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Çiftçi memnun

Kandıra’da çiftçilik yapan Ersin Altaş, Büyükşehir Belediyesi’nin yüzde 50 hibeli gübre desteği verdiği için, yaklaşık 40 dönüm araziye ayçiçeği ekeceğini dile getirdi. Desteklerin çiftçiler için çok önemli olduğunu vurgulayan Altaş, “Üreticiler olarak Büyükşehir Belediyesi’nden çok memnunuz. Daha önce de mazot desteği almıştım. Mazot desteğini devam ettirirse çok güzel olur. Bu desteği sürdürürse, çiftçi daha çok ekim yapar” dedi.

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