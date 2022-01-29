Ayçiçeğinde rekor üretim

Destek ve ekim alanlarının artması ayçiçeği üretimine rekor olarak yansıdı. Türkiye ayçiçeği üretiminde cumhuriyet tarihinin rekorunu kırdı. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü'nün ocak ayı bülteninde ayçiçeği üretimine ilişkin gelişmeler ve tahminlere yer verildi.

5 ŞEHİR YÜZDE 68’İ KARŞILIYOR

Türkiye yağlık ayçiçeği ekim alanlarının 2015’de 5,6 milyon dekar iken önceki yıl yüzde 17 artarak 6,5 milyon dekara yükseldiği hatırlatıldı. 2015’de 1,45 milyon ton olan yağlık ayçiçeği üretiminin de bu dönemde 1,9 milyon tona ulaştığı vurgulandı. Aynı dönemde Türkiye’de dekar başına verimlilik de yükseldi. Dekara verim ortalaması 2015 yılında 264 kilogram iken 2020 yılında 292 kilograma çıktı. 2021 yılı üretiminin bir önceki yıla göre yüzde 16,8’lık artışla 2,42 milyon ton olarak gerçekleşerek cumhuriyet tarihinin rekor üretiminin sağlandığı bildirildi. Türkiye’de ayçiçeği üretimi yoğun olarak Tekirdağ, Konya, Edirne, Kırklareli ve Adana yapılıyor. Bu iller toplam üretimin yüzde 68’ini karşılıyor.

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DÜNYADA DA REKOR BEKLENTİ

2021-2022 pazarlama yılında dünyada yağlı tohum üretim miktarının 619 milyon ton olacağı tahmin edilen çalışmada bunun yüzde 60,2’sini soya, yüzde 11,2’sini kolza ve yüzde 9,2’sini ise ayçiçeğinin oluşturacağı belirtildi. 2021-2022 sezonunda dünya ayçiçeği üretiminin Ukrayna, Rusya ve Avrupa Birliği’ndeki artışa bağlı olarak 57,3 milyon ton ile rekor seviyede olacağı öngörüldü. Bu dönemde Türkiye’de de üretim artışı olduğu dikkat çekildi.

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Yurt dışında da fiyatlar artıyor

Üretimindeki artışa rağmen ayçiçeği yağı yurt dışı borsalarda artıyor. 2020 yılı Aralık ayında 680 $/ton olan yurt dışı ayçiçeği fiyatı 2021 yılı Aralık ayında yüzde 5,3 artarak 716 $/ton oldu. 2021 yılı Aralık ayında ortalama 8 bin 691 TL/tondan (637 $/ton) işlem gören ayçiçeği fiyatları, 20 Ocak 2022 tarihinde 9 bin TL/tondan (668 $/ton) işlem görüyor.

Ayçiçeği tohum ithalatı düşüşte

Türkiye’nin, 2020 yılı ayçiçeği tohumu ithalatı 1,14 milyon ton olarak gerçekleşti. 2020 yılı ilk 11 ayında ithalat 1,02 milyon ton iken 2021 yılının ilk 11 ayında yüzde 32 azalışla 696 bin ton olarak gerçekleşti.