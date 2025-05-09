Ayda 200 liraya konut sigortası mümkün

Türkiye’deki deprem riskine karşın konut sigortalılık oranının düşük kaldığını belirten Doğa Sigorta Yönetim Kurulu Başkanı Nihat Kırmızı, sigortanın aslında bir yatırım aracı olduğunu söyledi. İstanbul’da düzenlenen basın toplantısında konuşan Kırmızı, “İstanbul’un deprem riski yüksek olan bölgelerinde 100 metrekarelik bir evin sigorta primi yıllık 2 bin 300 lira civarında. Ayda 200 liranın altında bir primle konut sigortası yaptırmak mümkün. Bu tutar deprem riski daha düşük bölgelerde daha az. Sigorta yalnızca deprem değil, sel, yangın gibi iklim kaynaklı tüm afetlere karşı da önemli bir güvence sunuyor” dedi.





BÜYÜK AFETLERE KARŞI HERKES HAZIRLIKLI OLMALI

Doğa Sigorta olarak senaryo bazlı modellemeler yaptırdıklarını vurgulayan Nihat Kırmızı, “Marmara depremi gibi büyük bir afete karşı sadece sektörün değil kamu ve bireylerin de hazırlıklı olması gerekiyor” diye konuştu. DASK’ın tamamlayıcısı niteliğindeki konut sigortalarının yaygınlaştırılması gerektiğine dikkat çeken Kırmızı, düşük primlerle geniş teminat sunan poliçelerle hem konutların hem de KOBİ’lerin güvence altına alınabileceğini söyledi.





İKLİM DEĞİŞİKLİĞİ OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRDİ

İklim değişikliğinin sigorta sektöründe risk hesaplamalarını yeniden şekillendirdiğini aktaran Kırmızı, orman yangınları ve sel gibi afetlerin artmasının primleri de yükseltebileceğine işaret etti. Dijitalleşmenin sektöre yön verdiğini belirten Kırmızı, mobil uygulamalar, e-ticaret ve veri analitiğiyle hem maliyetlerin düştüğünü hem de tüketiciye kişiselleştirilmiş çözümler sunulabildiğini kaydetti.



