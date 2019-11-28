Ekonomi Ayrılığın İngiliz otomotiv sektörüne maliyeti 42,7 milyar sterlin
OTOMOTİV

Ayrılığın İngiliz otomotiv sektörüne maliyeti 42,7 milyar sterlin

İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde çıkmasının İngiliz otomotiv sektörüne maliyetinin yaklaşık 42,7 milyar sterlin olabileceği belirtildi.

Haber Merkezi AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

İngiliz Motorlu Araç Üreticileri Topluluğu'ndan (SMMT) yapılan açıklamada, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız şekilde ayrılması halinde ülkede otomotiv sektöründeki üretimin 2024 yılına kadar yaklaşık 1,5 milyon adet azalabileceği kaydedildi.

Açıklamada, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız ayrılmasının ardından uygulanacak ek gümrük vergilerinin ülkenin otomotiv sektörüne maliyetinin yine 2024 yılına kadar yaklaşık 42,7 milyar sterlini bulabileceği belirtildi.

İngiliz hükümetinin AB ile yapacağı ticaret anlaşması müzakerelerinde otomotiv sektörünün öneminin göz önünde bulundurulması gerektiği aktarılan açıklamada, otomotiv sektörünün ülke ekonomisine yıllık katkısının yaklaşık 18,6 milyar sterlin olduğu, sektörün yaklaşık 168 bin kişiye istihdam sağladığı kaydedildi.

SMMT Üst Yöneticisi Mike Hawes, konuya ilişkin değerlendirmesinde, "İngiliz otomotiv sektörünün net, sorunsuz, gümrük tarifelerinin olmadığı, denetim uyumunun sağlandığı bir anlaşmaya ihtiyacı var. Detaylı ticaret müzakereleri henüz başlamadı. Fakat bu müzakereler kapsamlı ve karmaşık olacaktır." ifadelerini kullandı.

Erdoğan'ın yatırımına izin vermediği sigarada yüzde bin 200 artış
EKONOMİ
Erdoğan'ın yatırımına izin vermediği sigarada yüzde bin 200 artış

Dolar güne nasıl başladı?
EKONOMİ
Dolar güne nasıl başladı?
Güçlü büyüme trendinegirmeye başladık

Güçlü büyüme trendine
girmeye başladık

​Bakan Albayrak'tan Türkiye ekonomisi için güzel haber.
Yunan işgalini bitirecek anlaşma

Yunan işgalini bitirecek anlaşma

Libya ile Türkiye arasında tarihi bir mutabakat sağlandı.
Hudut karakoluna havan saldırısı

Hudut karakoluna havan saldırısı

​Akçakale'deki saldırıda 2 askerimiz şehit oldu.
MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe

MİT'ten PKK'ya üst düzey darbe

​PKK'nın Sincar'daki en üst düzey teröristi etkisizleştirildi.
Son güne bırakmayın

Son güne bırakmayın

Kurala uymayan sürücülere 625 TL ceza kesilecek.
Binlerce<br>çalışana kötü haber

Binlerce
çalışana kötü haber

​Yargıtay fazla mesai ücreti alamayacağına hükmetti

Hakkari'den<br>acı haber

Hakkari'den
acı haber

​2 jandarma personeli şehit oldu.

Forma adaleti yok

Forma adaleti yok

​F.Bahçe'de 4 futbolcu isyan bayrağını açtı.

Yuttuğu iğnesiyle<br> 16 yıl yaşadı

Yuttuğu iğnesiyle
16 yıl yaşadı

Röntgen çekilince gerçek ortaya çıktı.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
Değeri<br>1 trilyonu aştı

Değeri
1 trilyonu aştı

İşte piyasa değeri en büyük 20 Türk şirketi.
Gidecekleri<br>yer Kandil'in<br> mağara kovukları

Gidecekleri
yer Kandil'in
mağara kovukları

​Bahçeli'den HDP'nin sine-i millet çıkışına sert tepki.
Türkiye'den NATO'ya rest

Türkiye'den NATO'ya rest

​Londra zirvesi öncesi ilişkilere yönelik endişeler arttı.
Mezhepsel değil asayiş olayı

Mezhepsel değil asayiş olayı

​İzmir'de Alevi vatandaşların evlerine yazılan 'duvar yazılarına' soruşturma.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.