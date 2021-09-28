Ekonomi Aziz Sancar TOGGun direksiyonuna geçti
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Aziz Sancar TOGG'un direksiyonuna geçti

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Sancar, 2022'nin son çeyreğinde banttan indirilmesi planlanan Türkiye'nin Otomobili TOGG'un direksiyonuna geçti. Şirket yetkililerinden yerli otomobile ilişkin bilgi alan Sancar'a, TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş da eşlik etti.

Haber Merkezi AA
Aziz Sancar TOGGun direksiyonuna geçti
Aziz Sancar

Nobel ödüllü Türk bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar, TÜBİTAK'ın onur konuğu olarak katıldığı TEKNOFEST'te 2022'nin son çeyreğinde banttan indirilmesi planlanan Türkiye'nin Otomobili TOGG ile tanıştı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Sancar, TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ile Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu (TOGG) standını ziyaret etti.

Şirket yetkililerinden yerli otomobile ilişkin bilgi alan Sancar'a Gemlik'teki fabrikanın kurulum aşmasında olduğu, gelecek yıl ile inşaatın tamamlanacağı aktarıldı.

SANCAR SORDU YANITLADILAR

Sancar, TOGG'da bütün akıllı ve modern sistemlerin kullanılıp kullanılmadığı yönünde bir soru yöneltti.

Bunun üzerine yetkililer "Aracımızda, en modern ve gelişmiş radar ile kamera teknolojileri kullanılıyor. Bu, otonom sürüş ve sürücü destek sistemler için. Öndeki araçla mesafe için radarları var. Çok gelişmiş yazılımlar kullanıyoruz. Sürücü izleme sistemimiz var. Araç içinde sürücünün gözü yolda mı, uyukluyor mu, heyecanlı mı, endişeli mi, üzgün mü? Hepsini tespit eden bir kameramız var" bilgisini verdi.

ŞOFÖR KOLTUĞUNA GEÇTİ

Sancar, daha sonra 4x4 çeker sistemine sahip ve tamamen elektrikli SUV TOGG'un direksiyonuna geçerken, TOGG Üst Yöneticisi Gürcan Karakaş, kendisine eşlik etti.

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