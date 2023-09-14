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Ekonomi

BAE ile ticareti katlayacak adım

Türkiye’nin ihracatı artırmak ve üretime katkı sağlamak için sürdürdüğü ticaret diplomasisi sonuç vermeye başladı.

Ali Kürşat Büyükada
04:00 . 14/09/2023 Perşembe
Yeni Şafak
Birleşik Arap Emirlikleri ile ticaret hacmi karşılıklı vergi indirimleri ile daha da artacak. Eylül başında yürürlüğe giren Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile Türkiye’den BAE’ye ihraç edilen 7 bin 856 ürüne uygun vergilendirme yapılıyor. BAE’den Türkiye’ye ise 15 bin 943 ürün indirimli olarak gönderiliyor.

Birleşik Arap Emirlikleri ile ticaret hacmi karşılıklı vergi indirimleri ile daha da artacak. Eylül başında yürürlüğe giren Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile Türkiye’den BAE’ye ihraç edilen 7 bin 856 ürüne uygun vergilendirme yapılıyor. BAE’den Türkiye’ye ise 15 bin 943 ürün indirimli olarak gönderiliyor.

Bu kapsamda 3 Mart'ta imzalanan ve eylül başında yürürlüğe giren Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile Türkiye’den Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gönderilen 7 bin 856 ürüne uygun vergilendirme yapılıyor.


HEDEF 5 YILDA 25 MİLYAR DOLAR

Bu ürünler arasında 955 adedinin vergi oranı yüzde 0 olurken, 6 bin 793 üründen ise sadece yüzde 5 vergi alınıyor. Bu ürünler arasında canlı hayvan, dondurulmuş gıda, ahşap ve lamine ürünleri, giyim ve antika ürünlere kadar birçok ürün bulunuyor. Bunun yanı sıra BAE’den Türkiye’ye ithal edilecek indirimli ürünlerin sayısı ise 15 bin 943 olurken, bunlardan 8 bin 8 tanesinde ise yüzde 5’in altında vergi alınıyor. Anlaşma ile 10 milyar dolar olan iki ülke ticaret hacminin 5 yıl içinde 25 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Ayrıca hem Türkiye hem BAE ithal ettiği ürünlerle ilgili istediği zaman ihracatçının imalathanesini ziyaret edebilecek.


HER AŞAMADA ŞEFFAFLIK

İthalatçı taraf, gümrük idaresi kontrollerinin dışında satın aldığı ürünü yerinde incelemek istediğinde kritik bir ürün olmadığı müddetçe kontrol ziyareti talep edebilecek. Böylece iki ülkenin ithalatçıları aldıkları ürünlerin üretimi, lojistik süreci ve gümrük sürecine kadar her anı şeffaf bir şekilde takip edebilecek.


Türkiye ve BAE'nin ticari ilişkileri derinleşiyor: Sayı 40'a yükseldi
Türkiye ve BAE'nin ticari ilişkileri derinleşiyor: Sayı 40'a yükseldi

Türkiye ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasındaki ilişkiler son dönemdeki üst düzey resmi ziyaretlerle her alanda önemli ilerleme sergiledi. İki ülkenin gelişen ilişkilerini değerlendirten Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ankara Büyükelçisi Said Sani ez-Zahiri, bu yıl Türkiye ile BAE arasındaki ikili ticaret hacminin 19 milyardan daha fazla olacağını belirtti. Müslüman ülkelerin daha güçlü ticari ilişkileri olacağına vurgu yapan Ez-Zahiri "İki ülke arasındaki ticaret anlaşmalarının sayısı yaklaşık 40'a yükseldi. Bu anlaşmaların sayısı arttıkça iki ülke arasında ticaret daha da artacak ve iş adamlarına kapılar daha fazlar açılacak. İki ülkeye yatırımlar da otomatikman artacak." dedi.

#Ekonomi
#BAE
#yatırım
#ticaret
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