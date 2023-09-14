BAE ile ticareti katlayacak adım

Bu ürünler arasında 955 adedinin vergi oranı yüzde 0 olurken, 6 bin 793 üründen ise sadece yüzde 5 vergi alınıyor. Bu ürünler arasında canlı hayvan, dondurulmuş gıda, ahşap ve lamine ürünleri, giyim ve antika ürünlere kadar birçok ürün bulunuyor. Bunun yanı sıra BAE’den Türkiye’ye ithal edilecek indirimli ürünlerin sayısı ise 15 bin 943 olurken, bunlardan 8 bin 8 tanesinde ise yüzde 5’in altında vergi alınıyor. Anlaşma ile 10 milyar dolar olan iki ülke ticaret hacminin 5 yıl içinde 25 milyar dolara ulaşması hedefleniyor. Ayrıca hem Türkiye hem BAE ithal ettiği ürünlerle ilgili istediği zaman ihracatçının imalathanesini ziyaret edebilecek.