Bağımsızlığın yolu teknolojiden geçiyor

Enerjide Türkiye Yüzyılı Zirvesi’nin son oturumu, MÜSİAD Enerji ve Çevre Sektör Kurulu Başkanı Altuğ Karataş moderatörlüğünde gerçekleşti. ‘Türkiye Yüzyılı’nda Yeşil Enerji Dönüşümü’ konulu oturumda; yeşil dönüşüm, yenilenebilir enerji ve teknoloji üretimi konuları masaya yatırıldı. Oturumda konuşan Kalyon Enerji İcra Kurulu Üyesi Batur Yenmez, dünyada önümüzdeki 5 yılda, geçmiş 20 yılda devreye alınan kadar yenilenebilir enerji santrali kurulacağını vurguladı. Yenmez, “Ekipman üretimi çok kıymetli olacak. Cebinizde para olsa bile bu ekipmanları alamayacaksınız. Ülkemiz yenilenebilir üretim yapmalı ve teknoloji geliştirmeli. Bu bizim için fırsat. Türkiye enerjide ilk kez tam bağımsız olabilir” dedi.

YEŞİL BONO İHRACINA ÖNCÜLÜK EDECEĞİZ

RHG EnerTürk Enerji Genel Müdürü Alpay Beyla, son 2 yılda 350 milyon dolar yatırım yaptıklarını ve 534 megavat kurulu güce sahip olduklarını belirtti. Beyla, “Yeşil bono ihracına öncülük ediyoruz" diye konuştu. Beyla, aynı zamanda temsil ettikleri Erciyes Anadolu Holding çatısı altındaki 3 mobilya markalasının 2 bin bayisini elektrikli şarj istasyonlarına çevirmeyi hedeflediklerini söyledi.

%1’LİK FARKINDALIK 10 MEGAVAT DEMEK

GAZMER-GAZBİR Proje ve Uluslararası İlişkiler Müdürü Mehmet Şerif Sarıkaya ise, karbon emisyonlarını düşürmede doğal gazdan vazgeçmenin mümkün olamayacağını söyledi. TENMAK Temiz Enerji Enstitüsü Başkanı Dr. Ömer Faruk Tunçbilek de şunları söyledi: “Öncelikli hedefimiz Ar-Ge. Güneş enerji santrallerinin ve güneş panellerinde verimlilik yüzde 20. Ar-Ge ile yüzde 21’e ulaştığımız zaman bu yüzde 1’lik farkındalık, 1.000 megavatlık bir YE-KA'da 10 megavat olarak bize geliyor.”



