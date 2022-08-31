Ekonomi Bakan Akar Türk devletleri bakanlarıyla bir araya geldi
SAVUNMA SANAYİ

Bakan Akar Türk devletleri bakanlarıyla bir araya geldi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Azerbaycan, KKTC, Kazakistan, Kırgızistan ve Özbekistanlı bakan ve bakan yardımcıları ile bir araya geldi.

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Haber Merkezi DHA
Bakan Akar Türk devletleri bakanlarıyla bir araya geldi
Bakan Akar Türk devletleri bakanlarıyla bir araya geldi

Bakan Akar, davetlisi olarak Türkiye'ye gelen Azerbaycan Savunma Bakanı Orgeneral Zakir Hasanov, KKTC Dışişleri Bakanı Tahsin Ertuğruloğlu, Kazakistan Savunma Bakan Yardımcısı Tümgeneral Sultan Kemaleddinov, Kırgızistan Savunma Bakan Yardımcısı Tuğgeneral Akylbek İbraev ve Özbekistan Savunma Bakan Yardımcısı Albay Hamdan Karşıyev ile Kalender Kasrı'nda gerçekleştirilen toplantıda buluştu.
Toplantıya Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Musa Avsever, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Atilla Gülan da katıldı.

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