Ekonomi Bakan Albayrak açıkladı Faaliyetlerini durduran işletmelerde çalışan vatandaşlara 3 ay maaş desteği
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak açıkladı: Faaliyetlerini durduran işletmelerde çalışan vatandaşlara 3 ay maaş desteği

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak: Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz. Tüm firmaları, çalışanları için “ücretsiz izin” yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz.

Haber Merkezi DHA
Berat Albayrak
Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışanlara 3 ay maaş desteği verileceğini belirterek, firmaları ücretsiz izin yerine bu ödeneğe başvurmaya davet etti.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomik İstikrar Kalkanı kapsamında, Kısa Çalışma Ödeneği ile faaliyetlerini azaltan ya da durduran işletmelerde çalışan vatandaşlarımıza 3 ay maaş desteği vereceğiz. Tüm firmaları, çalışanları için ücretsiz izin yerine bu ödeneğe başvurmaya çağırıyoruz" dedi.

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