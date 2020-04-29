Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Bakan Albayrak Destek ihtiyacı hisseden her vatandaşımızın arkasındayız
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak: Destek ihtiyacı hisseden her vatandaşımızın arkasındayız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Bu bir milli mücadele; bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımız, işletmemiz, esnafımız, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Hazinesi var" dedi.

Haber Merkezi DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Bakan Berat Albayrak, Twitter hesabından, esnaf destek paketinden yararlanan Muhterem Doğan'ın iş yerinde çekilen, birlik beraberlik mesajı verdiği videosunu paylaştı.

Bakan Albayrak, "Muhterem Bey'in dediği gibi geçmişte nice daha büyük badirelerin üstesinden birlik ve beraberlik ile gelmeyi başarmış bir milletiz. İnşallah bu mücadelemizde de devletimizin desteği ve gayreti, milletimizin el birliği ile tüm sorunlarımızı beraber aşacağız" mesajıyla paylaştığı videonun son bölümünde ise "Bu bir milli mücadele; bu mücadelede destek ihtiyacı hisseden her bir vatandaşımız, işletmemiz, esnafımız, fabrikamızın arkasında Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve onun Hazinesi var" ifadelerini kullandı.

Albayrak'ın paylaşımı
Abone Ol Google News
Cenazede 43 kişiye bulaştırdılar

Cenazede 43 kişiye bulaştırdılar

​Üç şehirden gelip hastalığı yaydılar.
FEDden faiz açıklaması

FED'den faiz açıklaması

ABD Merkez Bankası, kararını oybirliği ile aldı.
Sokak sokak harita

Sokak sokak harita

​Uygulama ile Türkiye geneli görülüyor.
Savcıları hedef aldı

Savcıları hedef aldı

​Canan Kaftancıoğlu, yalanlarına devam etti.
Kanımı <br>sokakta aldılar

Kanımı
sokakta aldılar

​İsveç'te koronaya yakalanan İsrafil Aktürk yaşadıklarını anlattı...
Bir günde 10 bin arttı

Bir günde 10 bin arttı

​Dünya geneli bilançosu açıklandı.

İyileşen hasta <br>hızla artıyor

İyileşen hasta
hızla artıyor

​Son 24 saatin detayları açıklandı.
Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

Şehir uykuda, Büyükşehir iş başında

​2 haftada yaklaşık 30 bin ton asfalt döktü
BİM'den<br>12 milyon TL

BİM'den
12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
BM'den çarpıcı<br> Suriye uyarısı

BM'den çarpıcı
Suriye uyarısı

'​Salgın sırasında çatışma yaşanırsa bedeli çok büyük olur.'
Nerede bu hayali ölümler?

Nerede bu hayali ölümler?

Bakan Koca'dan ölüm rakamları gizleniyor iddialarına sert tepki.
Karantinada <br>kolları sıvadılar

Karantinada
kolları sıvadılar

Okulun gönüllü tadilatını yapıyorlar.
YÖK duyurdu

YÖK duyurdu

Öğrencilere ücretsiz internet verilecek.
Tedbir, tespit, <br>hızlı tedavi

Tedbir, tespit,
hızlı tedavi

Bakan Koca'dan ​Bilim Kurulu toplantısı sonrası önemli açıklamalar.
Azmimiz ve heyecanımız arttı

Azmimiz ve heyecanımız arttı

​Faşist LGBT lobisine kötü haber.
Şaka gibi olay...

Şaka gibi olay...

​Trump'ı dinleyip dezenfektan içtiler.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.