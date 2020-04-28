Bakan Albayrak: Esnaf ve işletmelerden gelen taleplerde yüzde 85 dönüş ortalaması yakaladık Bakan Albayrak: Esnaf ve işletmelerden gelen taleplerde yüzde 85 dönüş ortalaması yakaladık Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Gerek esnaftan gerekse işletmelerden gelen taleplerde yüzde 85 gibi yüksek bir dönüş ortalaması yakaladık" dedi.

Haber Merkezi 28 Nisan 2020, 16:36 Son Güncelleme: 28 Nisan 2020, 16:57 AA