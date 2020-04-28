Ramazan özel sayfa
  • İFTARA KALAN SÜRE 00:00:00
Ekonomi Bakan Albayrak Esnaf ve işletmelerden gelen taleplerde yüzde 85 dönüş ortalaması yakaladık
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak: Esnaf ve işletmelerden gelen taleplerde yüzde 85 dönüş ortalaması yakaladık

Bakan Albayrak: Esnaf ve işletmelerden gelen taleplerde yüzde 85 dönüş ortalaması yakaladık

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, "Gerek esnaftan gerekse işletmelerden gelen taleplerde yüzde 85 gibi yüksek bir dönüş ortalaması yakaladık" dedi.

Haber Merkezi AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın başkanlığında yapılan 15. Finansal İstikrar ve Kalkınma Komitesi toplantısında, "adım adım işe dönüş" için yapılması gerekenler ele alındı.

Albayrak'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

  • "Gerek esnaftan gerekse işletmelerden gelen taleplerde yüzde 85 gibi yüksek bir dönüş ortalaması yakaladık.
  • Ayakta tuttuğumuz üretim gücümüz, krizlerden sonra hızlı toparlanma reflekslerine sahip piyasalarımız ve sağlam ekonomik altyapımız ile Covid-19 sonrası için büyük bir potansiyelimiz olduğunu görüyoruz.
  • Türkiye’nin güçlü sağlık sistemi, eşsiz toplumsal dayanışması ve dünyanın tüm köşelerine ulaştırdığı yardım eli, ülkemize karşı büyük bir teveccüh oluşturdu. Bu teveccühün iş birliklerine, yatırımlara yansıyacağına eminiz.
  • Salgının yayılma hızının kontrol altına alınması, pik sürecinin dünya örneklerine göre çok ama çok daha düşük bir seviyeyle atlatılması ekonomi tarafında da esnafımızın kepenkleri yeniden açması, üretimin eski seyrine geri dönmesi açısından da moralimizi, umudumuzu artırdı."

Bakan Albayrak: Faizsiz 6 ay ertelemeyle çiftçiye 6 milyar liralık kredi borcunu öteleme imkanı sundu
EKONOMİ
Bakan Albayrak: Faizsiz 6 ay ertelemeyle çiftçiye 6 milyar liralık kredi borcunu öteleme imkanı sundu
Abone Ol Google News
​Faşist bir kafayla karşı karşıyayız

​Faşist bir kafayla karşı karşıyayız

AK Parti Sözcüsü Çelik'in, MYK sonrası açıklamaları.
Eldivenleri çift değil tek saymışlar

Eldivenleri çift değil tek saymışlar

​İngiltere'de bir sağlık skandalı daha.
Bir müddet daha...

Bir müddet daha...

​Cumhurbaşkanı Erdoğan, önemli açıklamalarda bulundu.
O polis tutuklandı

O polis tutuklandı

​Adana'da uygulamadan kaçan genci vurmuştu...
Türk halkının <br>iki özlemi

Türk halkının
iki özlemi

​'Evde kalma sürecinde özlenenler' araştırması sonuçlandı
En tehlikeli<br>virüs açlık

En tehlikeli
virüs açlık

Dünyada her gün 8220 çocuk açlıktan ölüyor

Yakında devre girecek

Yakında devre girecek

Solunum cihazından sonra dijital röntgen cihazı geliyor.

BİM'den<br>12 milyon TL

BİM'den
12 milyon TL

Ünlü market zinciri ​'Biz bize yeteriz' kampanyasına büyük destek verdi.
İlk müjde Malatya'dan

İlk müjde Malatya'dan

Plazma tedavisi uygulanan koronavirüs hastası iyileşti
Ligleri iptal ettiler

Ligleri iptal ettiler

​Fransa'da 2019-20 sezonu oynanmayacak.
Maskeler iş yerinde!

Maskeler iş yerinde!

​SGK'lı çalışanlar eczaneye gitmeyecek.
'Çin malı' test kiti

'Çin malı' test kiti

​Pozitif hastayı negatif gösteriyor.
İzle ve gururlan

İzle ve gururlan

İzmir'de yaşayan ABD'li Elizabeth anlattı...
Karalar<br>kendini yalanladı

Karalar
kendini yalanladı

Vali ile yaptığı konuşmayı aktardı gerçek ortaya çıktı
Röntgenin<br>ifadesini verecek

Röntgenin
ifadesini verecek

Başkanına Altun'un evini çektiren Kaftancıoğlu savcılığa çağrıldı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.