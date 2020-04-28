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Ekonomi Bakan Albayrak Faizsiz 6 ay ertelemeyle çiftçiye 6 milyar liralık kredi borcunu öteleme imkanı sundu
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak: Faizsiz 6 ay ertelemeyle çiftçiye 6 milyar liralık kredi borcunu öteleme imkanı sundu

Bakan Albayrak: Faizsiz 6 ay ertelemeyle çiftçiye 6 milyar liralık kredi borcunu öteleme imkanı sundu

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerinin faizsiz 6 ay ertelenmesiyle çiftçiye yaklaşık 6 milyar liralık borcunu öteleme imkanı sunduklarını belirtti.

Haber Merkezi AA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, 18 yıldır çiftçinin hep yanında durduklarını belirterek, "Alnının terini karşılıksız bırakmamak için elimizden geldiğince imkanlarımızı seferber ettik. Bugün geldiğimiz noktada Kovid-19'la ilgili son gelişmelerden etkilenen çiftçimizin ve tarımsal üreticimizin yine yanındayız" ifadesine yer verdi.

Mayıs ve haziran aylarında vadesi gelecek Hazine destekli kredi geri ödemelerini faizsiz olarak 6 ay ertelediklerini vurgulayan Bakan Albayrak, "Böylelikle çiftçimize yaklaşık 6 milyar liralık kredi borcunu öteleme imkanı sunuyoruz. Çiftçimize hayırlı olsun" değerlendirmesini yaptı.

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