Ekonomi Bakan Albayrak Kushner ile ekonomik işbirliğini görüştük
TÜRKİYE EKONOMİSİ

​Bakan Albayrak: Kushner ile ekonomik işbirliğini görüştük

Bakan Albayrak: Kushner ile ekonomik işbirliğini görüştük

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Albayrak, "Kushner ile baş başa görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliğini artırmaya yönelik adımları görüştük" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ​Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ​Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ile görüştü.

Albayrak şu ifadelere yer verdi:

  • "Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Sn. Trump’ın Kıdemli Danışmanı Sn. Jared Kushner ile gerçekleştirdikleri görüşmeye katıldık. Ardından Sn. Kushner ile baş başa görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliğini artırmaya yönelik adımları görüştük."
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