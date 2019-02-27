​Bakan Albayrak: Kushner ile ekonomik işbirliğini görüştük

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ile görüştü.
Albayrak şu ifadelere yer verdi:
- "Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Sn. Trump’ın Kıdemli Danışmanı Sn. Jared Kushner ile gerçekleştirdikleri görüşmeye katıldık. Ardından Sn. Kushner ile baş başa görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliğini artırmaya yönelik adımları görüştük."
Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Sn. Trump’ın Kıdemli Danışmanı Sn. Jared Kushner ile gerçekleştirdikleri görüşmeye katıldık. Ardından Sn. Kushner ile baş başa görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliğini artırmaya yönelik adımları görüştük. pic.twitter.com/xvmg5ujBoP
Sayın Cumhurbaşkanımızın ABD Başkanı Sn. Trump’ın Kıdemli Danışmanı Sn. Jared Kushner ile gerçekleştirdikleri görüşmeye katıldık. Ardından Sn. Kushner ile baş başa görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliğini artırmaya yönelik adımları görüştük. pic.twitter.com/xvmg5ujBoP— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) 27 Şubat 2019