​Bakan Albayrak: Kushner ile ekonomik işbirliğini görüştük Bakan Albayrak: Kushner ile ekonomik işbirliğini görüştük Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, ABD Başkanı Trump'ın damadı ve başdanışmanı Kushner ile görüşmesine ilişkin açıklama yaptı. Albayrak, "Kushner ile baş başa görüşmemizde ülkelerimiz arasındaki ekonomik işbirliğini artırmaya yönelik adımları görüştük" ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi 27 Şubat 2019, 20:04 Son Güncelleme: 27 Şubat 2019, 20:06 Yeni Şafak