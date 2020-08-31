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Ekonomi Bakan Albayrak Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak: Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak,"Kötümser tabloların aksine, gayri safi yurt içi hasıla (GSYİH) oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli" dedi.

Haber Merkezi DHA
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak.

Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak, Twitter'daki hesabından, GSYH sonuçlarına ilişkin açıklama yaptı.

Bakan Albayrak, şu ifadeleri kullandı:

"Dünya ekonomilerini durma noktasına getiren yüzyılın felaketi pandeminin etkilerini 2'nci çeyrekte hissedeceğimizi biliyorduk. Kötümser tabloların aksine GSYİH oranımız dünya ülkelerine kıyasla iyi bir sonuç verdi. Türkiye ekonomisinin temelleri sağlam, dinamikleri kuvvetli. Milli ekonomi hedefleri, istihdama dayalı üretim. Vatandaşının yanında olan bir ekonomi modeliyle yılı pozitif ayrışarak kapatacağız inşaallah. 2021’e pandeminin izlerini silerek girmekte kararlıyız. İnşaallah 'V' çıkışı GSYİH verilerinde de göreceğiz."

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