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Ekonomi Bakan Albayrak Türkiyenin ekonomisine güven artıyor
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak: Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor

TÜİK tarafından açıklanan verilere göre haziran ayında ekonomi güven endeksi yüzde 19,1 artarak 73,5 değerine ulaştı. Ekonomiye ilişkin güzel gelişmeyi yorumlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Türkiye ekonomisine güvenin arttığını, gelecek yıl ise bu güvenin çok daha ileri taşınacağını belirtirken, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ise ekonomik güven endeksinin haziranda yükselişini sürdürdüğünü belirterek "Bu gidişatın giderek daha fazla güç kazanması ve kalıcı bir hale gelmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu, haziran ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks bu ay mayısa göre yüzde 19,1 artarak 73,5 değerine ulaştı.

  • Ekonomik güven endeksindeki artış, tüketici, reel kesim (imalat sanayisi), hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörü güven endekslerindeki artışlardan kaynaklandı.

Tüketici güven endeksi aylık bazda haziranda yüzde 5,2 artarak 62,6'ya, reel kesim güven endeksi yüzde 22,2 yükselerek 89,8'e, hizmet sektörü güven endeksi yüzde 8,5 artışla 55,5'e, perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 9,3 artarak 86,4'e, inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 33,1 yükselişle 78'e çıktı.

TÜRKİYE EKONOMİSİNE GÜVEN ARTIYOR

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan veriyi yorumlayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ise sosyal medya hesabı Twitter üzerinden, ''Türkiye'nin ekonomisine güven artıyor. Nisan'da 51,3 olan Ekonomi Güven Endeksi Mayıs'ta 61,7'ye, Haziran'da ise 73,5'e yükseldi. 2020 yılını bu performans ile sürdürüp gelecek yılda bunu çok daha ileri taşıyacağız inşaallah.'' paylaşımında bulundu.

KALICI HALE GELMESİNİ HEDEFLİYORUZ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, ekonomik güven endeksinin haziranda yükselişini sürdürdüğünü belirterek "Reel kesim başta olmak üzere, endeksin tüm alt kalemlerinde güçlü bir canlanma var. Bu gidişatın giderek daha fazla güç kazanması ve kalıcı bir hale gelmesini hedefliyoruz." ifadelerini kullandı.

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