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Ekonomi Bakan Albayraktan KDV müjdesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Albayrak'tan KDV müjdesi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, esnaf ve vatandaşa bayram öncesi KDV müjdesi verdi. Yolcu taşımacılığı ve düğün-nikah organizasyonunda KDV yüzde 18’den yüzde 8’e, konaklama, yeme-içme hizmetleri ile sinema, tiyatro faaliyetlerinde yüzde 8’den yüzde 1’e indi. İndirimler bu yılın sonuna kadar sürecek.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Berat Albayrak
Berat Albayrak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından bu yılın sonuna kadar sürecek yeni Katma Değer Vergisi indirimlerini açıkladı. Bakan Albayrak, Twitter mesajında KDV indirimi müjdesini şu ifadelerle paylaştı:

“Bayram öncesinde başta esnafımız olmak üzere tüm vatandaşlarımıza müjdemiz var. İş yeri kira stopajını yüzde 20’den yüzde 10’a, Yolcu taşımacılığı, düğün, nikah organizasyonu, konut bakım onarımı, tamir, kuru temizleme, terzilik gibi esnaf hizmetlerinde KDV’yi yüzde 18’den yüzde 8’e indirdik. Ayrıca; KDV oranı yüzde 8 olan konaklama yeme-içme hizmetlerinde ve sinema, tiyatro, müze giriş ücreti gibi kültürel faaliyetlerde KDV’yi yüzde 1’e indirdik. Esnafımızı her alanda desteklemek için üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu indirimler esnafımıza ve milletimize hayırlı olsun.” mesajını paylaşarak KDV indirimlerini duyurdu.

GÜCÜMÜZÜ GÖSTERECEĞİZ

  • Ekonomik güven endeksi Haziran’da yüzde 11,8 artarak 82’yi aştı. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak Twitter hesabından yaptığı açıklamada ekonomik güven endeksindeki yükselişe ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bakan Albayrak, “Ekonomik güven endeksi haziran ayında yükseldi. Yeni normalde adım adım Türkiye’nin gücünü bir kere daha birlik ve beraberlik içinde göstereceğiz” dedi.

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