Bakan Bayraktar: Doğalgaza zam yok

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, önemli açıklamalarda bulundu.





Bakan Bayraktar'ın açıklamalarından satır başları;





- Doğal gazda da benzer bir uygulama üzerinde çalışıyoruz. 2025 yılı içerisinde belki bir düzenleme olur. Muhtemelen vatandaşları etkileme noktasında belki yıl sonuna doğru olabilir. Doğal gazda il il farklı değerlendirmeyi düşünüyoruz. *(Doğal gaza zam) Bu ilk çeyrek için bir şey düşünmüyoruz. Zam yok yani. *Türkmen gazının Türkiye'ye gelmesiyle alakalı yoğun bir çalışmamız devam ediyor. 30 yıllık rüyamız inşallah gerçeğe dönüşecek. Son aşamalara geldik diyebilirim.





-(Petrol ve doğal gaz üretimi) Gabar’da 75 bin varili geçti, ama daha yukarı gidecek. Bu sene bizim keşif yılımız olacak. Yaklaşık ihtiyacımızın yüzde 15'ini hem doğal gazda, hem petrolde kendi üretimimizle karşılıyoruz.





- (Suriye’ye elektrik ihracatı) İlk etapta yüzde 50 kapasiteyi artırmayı hedefliyoruz. Halep'e 50-60 kilometrelik bir doğal gaz boru hattıyla alakalı da çalışmamız var.





- Akkuyu’da ilk reaktörle alakalı hedef bu sene test üretimi de olsa bir elektrik üretimine başlamayı hedefliyoruz. *Hem madenlerde, hem de yenilenebilir rüzgar ve güneşte izin süreçlerini kolaylaştırıcı, bürokrasiyi kolaylaştırıcı bir reform paketi hazırlıyoruz.







