Bakan Bayraktar Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile görüştü

"Dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan ile enerji alanındaki ilişkilerimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Sayın Cabbarov ile doğal gaz başta olmak üzere devam eden enerji iş birliklerimizi değerlendirdik. Yeni geliştirebileceğimiz projeler hakkında istişarede bulunduk."