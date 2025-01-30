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Bakan Bayraktar Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile görüştü

Bakan Bayraktar Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile görüştü

10:2130/01/2025, Perşembe
AA
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Bakan Bayraktar, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırladı.
Bakan Bayraktar, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırladı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, Cabbarov ve beraberindeki heyet ile doğal gaz başta olmak üzere devam eden enerji iş birliklerini değerlendirdiklerini bildirdi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve beraberindeki heyet ile doğal gaz başta olmak üzere devam eden enerji iş birliklerini değerlendirdiklerini bildirdi.

Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Dost ve kardeş ülkemiz Azerbaycan ile enerji alanındaki ilişkilerimizi yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. Sayın Cabbarov ile doğal gaz başta olmak üzere devam eden enerji iş birliklerimizi değerlendirdik. Yeni geliştirebileceğimiz projeler hakkında istişarede bulunduk."



#Alparslan Bayraktar
#Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı
#Mikayıl Cabbarov
#Azerbaycan Ekonomi Bakanı

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