Bakan Bayraktar Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile görüştü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile görüştü. Görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Bakan Bayraktar, Cabbarov ve beraberindeki heyet ile doğal gaz başta olmak üzere devam eden enerji iş birliklerini değerlendirdiklerini bildirdi.
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve beraberindeki heyet ile doğal gaz başta olmak üzere devam eden enerji iş birliklerini değerlendirdiklerini bildirdi.
Bakan Bayraktar, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve beraberindeki heyeti bakanlıkta ağırladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı: