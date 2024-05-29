Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye 11. sıraya yükseldi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansının (IRENA) yayımladığı kurulu güç istatistikleri sıralamasında Çin ilk sırada yer alırken onu ABD ve Brezilya izliyor.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Bayraktar, Türkiye'nin kurulu güç sıralamasında 11'inciliğe yükseldiğini belirterek, "Yenilenebilir enerjide dünya ilk 11'ine girdik, Avrupa'da 5'inciyiz. Türkiye, güneş kaynağını, rüzgarlarını, hidrolik kaynaklarını, jeotermal kaynaklarını bütün yenilenebilir kaynaklarını belli bir program dahilinde ekonomisine kazandırma hedefiyle hareket ediyor." ifadelerini kullandı.
Bayraktar, yenilenebilir enerji alanında her yıl 5 bin megavatlık kurulu gücü devreye almayı hedeflediklerine işaret ederek, "Güneşte 3 bin 500 megavat, rüzgarda da 1500 megavat olacak şekilde 2035'e kadar 12 yıl boyunca toplam 60 bin megavatlık yeni kurulu güce ulaşmak istiyoruz. 2024 Nisan itibariyle 1400 megavatı aşmış durumdayız. Yıl sonunda mutlaka 5 bin megavat hedefini yakalayacağız." değerlendirmesinde bulundu.