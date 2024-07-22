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Ekonomi

Bakan Bayraktar duyurdu: Türkiye'den Irak'a elektrik ihracatı yeniden başladı

Türkiye 3 yıllık bir aranın ardından Irak'a elektrik ihracatına yeniden başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Kalkınma Yolu Projesi ile bölgemizin refahına ve barışına birlikte katkı sunacağımız komşumuz Irak'a elektrik ihracatına dün itibarıyla yeniden başladık" dedi.

Pınar Görgü
13:11 - 22/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 14:40 - 22/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 22 Nisan'da gerçekleştirdiği Irak ziyaretinde beraberinde yer alan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Bayraktar hem Bağdat hem Erbil temasları kapsamında muhataplarıyla olası iş birliklerini masaya yatırdı.


Ziyaretten 3 ay sonra iki ülke, enerji alanında yeni bir adım attı.


Üç yıl sonra yeniden başladı

Türkiye, 3 yıllık bir aranın ardından Irak'a elektrik ihracatına yeniden başladı. İhracat, Türkiye-Irak arasında mevcut hat üzerinden gerçekleştirilirken; Irak'a azami 300 megawatta kadar elektrik sağlanacak.


"Kalkınma Yolu'nu 'Enerji Yolu' olarak tesis edeceğiz"

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada,
"Kalkınma Yolu Projesi ile bölgemizin refahına ve barışına birlikte katkı sunacağımız komşumuz Irak'a elektrik ihracatına dün itibarıyla yeniden başladık. Yapacağımız yatırımlarla Kalkınma Yolunu aynı zamanda bir 'Enerji Yolu' olarak da tesis edeceğiz"
dedi.

Kalkınma Yolu Projesi nedir?

Irak'tan Türkiye'ye uzanan kara ve demir yoluyla bu kapsamda inşa edilecek liman ve kentleri barındıran Kalkınma Yolu Projesi, petrol dışı sürdürülebilir ekonominin temeli olarak niteleniyor.Uzun yıllar süren savaşlar ve krizlerin ardından ülke ekonomisini iyileştirmeye çalışan Irak, güneydeki Fav Limanı'ndan Türkiye sınırına kadar uzatılması planlanan ulaştırma ağıyla Basra'yı Türkiye'ye, dolayısıyla Asya'yı Avrupa'ya, Körfez'i de Türkiye'ye bağlamış olacak.





#Kalkınma Yolu Projesi
#Elektirk
#ihracat
#Irak
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