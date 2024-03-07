|
Ekonomi

Bakan Bayraktar mutabakat zaptının imzalandığını duyurdu: Türkiye ile Somali arasında petrol ve doğal gaz anlaşması

Türkiye, Somali ile olan ilişkilerini güçlendirmek adına kritik bir adım daha attı. Somali'nin denizlerini koruyacak olan Türkiye, bu anlaşmanın ardından petrol ve doğal gaz alanında da iş birliğini güçlendirecek mutabakat zaptını imzaladı. Söz konusu anlaşma ile Somali'nin sahip olduğu kaynakları Somali halkına kazandırmak üzere ortak faaliyetler gerçekleştirileceğini belirten Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, "Türkiye'nin Afrika Boynuzu'ndaki varlığını enerji alanındaki yeni iş birlikleri ile güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.

Semih Bozkuş
20:41 - 7/03/2024 Perşembe
Güncelleme: 21:34 - 7/03/2024 Perşembe
Yeni Şafak
Türkiye ile Somali arasında enerji alanında da iş birliği.
Türkiye ile Somali arasında enerji alanında da iş birliği.

Türkiye ile Somali arasındaki iş birliği enerji alanında da devam edecek.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Abdirizak Omar Mohamed ile Somali'nin kara ve açık deniz bloklarında petrol ve doğal gaz alanında iş birliğini geliştirmek üzere hükümetler arası anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladıklarını duyurdu.

"Somali'nin kaynaklarını Somali halkına kazandıracağız"

Bakan Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Somali Petrol ve Maden Kaynakları Bakanı Sayın Abdirizak Omar Mohamed ile Somali'nin kara ve açık deniz bloklarında petrol ve doğal gaz alanında iş birliğimizi geliştirmek üzere bir hükümetler arası anlaşma ve mutabakat zaptı imzaladık. Bu anlaşma ile Somali'nin sahip olduğu kaynakları Somali halkına kazandırmak üzere ortak faaliyetler gerçekleştireceğiz. Türkiye'nin Afrika Boynuzu'ndaki varlığını enerji alanındaki yeni iş birlikleri ile güçlendirmeyi hedefliyoruz" dedi.



#Somali
#Anlaşma
#Türkiye
#Petrol
#Doğal Gaz
2 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
POLİS ALIMI 2024 BAŞVURU ŞARTLARI: 31. Dönem POMEM başvuruları ne zaman, başvuru şartları belli oldu mu?