Bakan Bilgin: Güvenlik korucularımızın emekli aylığı 7 bin 500 liradan az olmayacak

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte emekliler bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merak ediliyordu. Emekli bayram ikramiyesi geçtiğimiz bayramda 1100 TL olarak verildi. AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş yaptığı açıklamada emekliye bayram ikramiyesi 2000 TL olarak yatırılacağını açıkladı. SGK ve Bağ-kur emeklisini yakından ilgilendiren Ramazan Bayramı emekli ikramiyesinin ödeneceği tarih belli ise araştırılıyor. Peki emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 2023 Ramazan bayramı ikramiyesi ne kadar? İşte emekli ikramiyesine dair detaylar...