Bakan Bilgin: Güvenlik korucularımızın emekli aylığı 7 bin 500 liradan az olmayacak

Vedat Bilgin
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bilgin paylaşımında güvenlik korucularının emekli aylıklarını yükselttiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Güvenlik korucularımıza verdiğimiz sözü tuttuk. Güvenlik korucularımızın emekli aylıklarını yükseltiyoruz. Kahraman güvenlik korucularımızın emekli aylığı 7 bin 500 liradan az olmayacak. Hayırlı olsun.”
#Vedat Bilgin
#güvenlik korucuları
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
1 saat önce