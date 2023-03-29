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Ekonomi

Bakan Bilgin: Güvenlik korucularımızın emekli aylığı 7 bin 500 liradan az olmayacak

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Güvenlik korucularımızın emekli aylıklarını yükseltiyoruz. Kahraman güvenlik korucularımızın emekli aylığı 7 bin 500 liradan az olmayacak” dedi.

16:54 . 29/03/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Vedat Bilgin

Vedat Bilgin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Bilgin paylaşımında güvenlik korucularının emekli aylıklarını yükselttiklerini belirterek, şu ifadeleri kullandı:
“Güvenlik korucularımıza verdiğimiz sözü tuttuk. Güvenlik korucularımızın emekli aylıklarını yükseltiyoruz. Kahraman güvenlik korucularımızın emekli aylığı 7 bin 500 liradan az olmayacak. Hayırlı olsun.”




#Vedat Bilgin
#güvenlik korucuları
#Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
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