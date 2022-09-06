Ekonomi Bakan Bilgin Sözleşmeli personel sorununu bu hafta çözüyoruz
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Bilgin: Sözleşmeli personel sorununu bu hafta çözüyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milyonların merakla beklediği konuları açıkladı. Bilgin, açıldıktan sonra Meclis’e ilk olarak sözleşmeli personel dosyasını getireceklerini belirterek, EYT’nin aralık ayında Meclis’e geleceğini söyledi.

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Nur Banu Aras Yeni Şafak
​Bakan Bilgin: Sözleşmeli personel sorununu bu hafta çözüyoruz
​Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kamudaki sözleşmeli personel meselesi üzerinde çalıştıklarını belirten Bilgin, "Çalışmamızı bitirmek üzereyiz. Meclis açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz." diye konuştu.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusundaki bir soru üzerine Bilgin, bu konudaki teknik çalışmanın biraz daha zaman alacağını söyledi. Bilgin, “EYT’de tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. Çıkan haberler doğru değil. Meclis’e açılışta sözleşmeli personel dosyasını getiriyoruz, şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o. Ondan sonra 1-2 konu daha var. EYT’nin teknik çalışması, biraz daha zaman alacak” dedi.

EYT düzenlemesinde masada tek formül var
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Emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmalar hız kazandı. Bakanlık bünyesinde oluşturulan çalışma grupları tarafından yaş, yıl, hizmet, emeklilik ve maaş konularında yoğun bir mesai var.
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Prim gün sayısı esas alınacak<br><br>Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, masada tek formülün olduğunu açıklamıştı. O formülün detayları da ortaya çıktı.
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TRT Haber'in haberine göre, erkeklerde 9000 gün ve 25 yıl, kadınlarda 7200 gün ve 20 yılı tamamlayanlar emeklilik hakkı kazanacak.
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Yasa yürürlüğe girerse 1,5 milyon kişi yararlanacak<br><br>Düzenlemeden 1999 yılı ve öncesi işe girenler yararlanacak.
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Sadece SSK'ların değil, Bağ-Kur'lu vatandaşlar da sürece dahil edilecek. Bu kapsamda Türkiye'de 1 milyon kişi bulunuyor ve her yıl 450 bin kişi emekli oluyor.<br><br>Yasanın hayata geçtiği dönemde 1,5 milyon kişinin emekli olması bekleniyor.<br><br>
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Taslak tamamlandığında Cumhurbaşkanı'na onaya sunulacak<br><br>1 Ekim itibarıyla Meclis'e gelmesi beklenen tüm ekonomik düzenlemeler AK Parti MYK toplantısında da ele alındı.
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Onlardan biri de EYT düzenlemesi oldu<br><br>Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar konusunda bilgi verildi. Taslak tamamlandığında Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacak. Hazırlanan nihai metin, yasa teklifi olarak Meclis gündemine getirilecek.
EYT düzenlemesinde masada tek formül var
Emeklilikte yaşa takılanlar için tek formül üzerinde çalışmalar sürüyor. AK Parti MYK toplantısında da ele alınan düzenleme kısa sürede tamamlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Düzenlemede prim gün sayısı esas alınacak.

EYT ARALIKTA MECLİS’TE

  • Sözleşmeli personelle ilgili çalışmayı da anlatan Bilgin, “Sözleşmeli personel konusu çözüyoruz, bu hafta çözeriz. Önümüzdeki günlerde de sizlerle paylaşırız. Sözleşmeli personel ve geçici işçiler konusu, bir an önce çözmemiz gerekenler. Sonra maden işçileri ve ondan sonra da kadroya geçmemiş taşeron işçiler var, sayıları 90 bini geçmiş. Önceliğimiz bunlar. Çünkü EYT yapısal bir sorun, aralıkta Meclis’te” diye konuştu.

EYT için geri sayım: Bakan Bilgin tarih verdi
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Emeklilikte yaşa takılan ve bu nedenle henüz emekli olamamış kişilerin merakla beklediği süreçte sona yaklaşılıyor.<br><br>
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Yıl sonuna doğru tamamlanmasının beklendiği EYT çalışmaları, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin tarafından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak.<br><br>
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Bu kapsamda çalışmalar sürerken EYT Platformu üyelerinden oluşan bir heyet, geçtiğimiz gün AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu ve MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile görüştü.<br><br>
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EYT düzenlemesindeki beklentilerini anlatan EYT Platformu üyeleri, dün de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile bir araya gelerek EYT’nin bu yılın sonuna kadar çözülmesi için söz aldı.<br><br>
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Ziyarete ilişkin konuşan Sakarya EYT Dernekleri Başkanı Mehmet Ali Çelik \"Sendikaları, AK Parti ve MHP Grup Başkan Vekillerini ziyaret ettik.
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Çalışma Bakanı Vedat Bilgin'e dosyamızı sunduk. Bakan Bey, üç milyon kişinin mağdur olduğunu, bütçe görüşmeleri sonrasında, aralık ayında meselenin kesinlikle çözüme kavuşturulacağını söyledi\" dedi.
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Türkiye gazetesinin haberine göre açıklamalarına devam eden Çelik, Bakan Bilgin ile görüşmesine dair şu ifadeleri kullandı:<br><br>
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“EYT Platformu olarak, Bakan Bilgin’e mağduriyetlerimiz anlatıldığı kapsamlı dosyamızı sunduk.
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Sayın Bilgin, basında çıkan formüllerin hiçbirinin masada olmadığını ve kendilerinin herhangi bir açıklaması bulunmadığı halde yanlış bilgilendirmeler yapıldığını söyledi.
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Bu konuda 3 milyon kişilik bir mağdur kesimin olduğunu, bunların 2 milyonunun 4A statüsünde, kalan 1 milyon kişinin de diğer statülerde olduğunu belirtti.
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Çözüm noktasında ise sürecin bir noktaya geldiğini ve özellikle bütçe görüşmeleri sonrasında EYT’nin masaya yatırılıp konunun taraflarıyla görüşüldükten sonra çözüme kavuşturulacağını ifade etti.
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Bakan Bey, aralık ayı içerisinde kesinlikle konunun çözüleceğini dile getirdi.
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Bakan Bilgin’in sözleri, EYT’liler için bir müjdedir.
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EYT, iktidarın gündeminde ve aralık ayı içinde çözüleceği ortada.”
EYT için geri sayım: Bakan Bilgin tarih verdi
Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesini bekleyenlere iyi haberler peş peşe geliyor. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin ile görüşen Sakarya EYT Dernekleri Başkanı ve EYT Platformu Üyesi Mehmet Ali Çelik, "Sayın Bilgin, basında çıkan formüllerin hiçbirinin masada olmadığını ve kendilerinin herhangi bir açıklaması bulunmadığı halde yanlış bilgilendirmeler yapıldığını söyledi." dedi. Peki EYT kimleri kapsıyor? EYT hangi tarihten itibaren geçerli? EYT ne zaman çıkacak?
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