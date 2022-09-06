​Bakan Bilgin: Sözleşmeli personel sorununu bu hafta çözüyoruz

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kamudaki sözleşmeli personel meselesi üzerinde çalıştıklarını belirten Bilgin, "Çalışmamızı bitirmek üzereyiz. Meclis açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz." diye konuştu.

Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusundaki bir soru üzerine Bilgin, bu konudaki teknik çalışmanın biraz daha zaman alacağını söyledi. Bilgin, “EYT’de tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. Çıkan haberler doğru değil. Meclis’e açılışta sözleşmeli personel dosyasını getiriyoruz, şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o. Ondan sonra 1-2 konu daha var. EYT’nin teknik çalışması, biraz daha zaman alacak” dedi.

REKLAM

FOTOĞRAF 7 Emeklilikte yaşa takılanlar için çalışmalar hız kazandı. Bakanlık bünyesinde oluşturulan çalışma grupları tarafından yaş, yıl, hizmet, emeklilik ve maaş konularında yoğun bir mesai var. Prim gün sayısı esas alınacak<br><br>Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, masada tek formülün olduğunu açıklamıştı. O formülün detayları da ortaya çıktı. TRT Haber'in haberine göre, erkeklerde 9000 gün ve 25 yıl, kadınlarda 7200 gün ve 20 yılı tamamlayanlar emeklilik hakkı kazanacak. Yasa yürürlüğe girerse 1,5 milyon kişi yararlanacak<br><br>Düzenlemeden 1999 yılı ve öncesi işe girenler yararlanacak. Sadece SSK'ların değil, Bağ-Kur'lu vatandaşlar da sürece dahil edilecek. Bu kapsamda Türkiye'de 1 milyon kişi bulunuyor ve her yıl 450 bin kişi emekli oluyor.<br><br>Yasanın hayata geçtiği dönemde 1,5 milyon kişinin emekli olması bekleniyor.<br><br> Taslak tamamlandığında Cumhurbaşkanı'na onaya sunulacak<br><br>1 Ekim itibarıyla Meclis'e gelmesi beklenen tüm ekonomik düzenlemeler AK Parti MYK toplantısında da ele alındı. Onlardan biri de EYT düzenlemesi oldu<br><br>Bakanlık bünyesinde yapılan çalışmalar konusunda bilgi verildi. Taslak tamamlandığında Cumhurbaşkanlığı onayına sunulacak. Hazırlanan nihai metin, yasa teklifi olarak Meclis gündemine getirilecek. EYT düzenlemesinde masada tek formül var Emeklilikte yaşa takılanlar için tek formül üzerinde çalışmalar sürüyor. AK Parti MYK toplantısında da ele alınan düzenleme kısa sürede tamamlanarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunulacak. Düzenlemede prim gün sayısı esas alınacak.

BiP'te paylaş

Telegram'da paylaş

Whatsapp'ta paylaş

Pinterest'te paylaş

Flipboard'da paylaş

E-posta gönder

EYT ARALIKTA MECLİS’TE

Sözleşmeli personelle ilgili çalışmayı da anlatan Bilgin, “Sözleşmeli personel konusu çözüyoruz, bu hafta çözeriz. Önümüzdeki günlerde de sizlerle paylaşırız. Sözleşmeli personel ve geçici işçiler konusu, bir an önce çözmemiz gerekenler. Sonra maden işçileri ve ondan sonra da kadroya geçmemiş taşeron işçiler var, sayıları 90 bini geçmiş. Önceliğimiz bunlar. Çünkü EYT yapısal bir sorun, aralıkta Meclis’te” diye konuştu.