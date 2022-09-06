Bakan Bilgin: Sözleşmeli personel sorununu bu hafta çözüyoruz
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin milyonların merakla beklediği konuları açıkladı. Bilgin, açıldıktan sonra Meclis’e ilk olarak sözleşmeli personel dosyasını getireceklerini belirterek, EYT’nin aralık ayında Meclis’e geleceğini söyledi.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Kamudaki sözleşmeli personel meselesi üzerinde çalıştıklarını belirten Bilgin, "Çalışmamızı bitirmek üzereyiz. Meclis açıldığında sözleşmeli personel dosyasını getireceğiz. Şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o, bitirmek üzereyiz." diye konuştu.
Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) konusundaki bir soru üzerine Bilgin, bu konudaki teknik çalışmanın biraz daha zaman alacağını söyledi. Bilgin, “EYT’de tek bir formül üzerinde duruyoruz ama henüz sonuçlandırmadık. Çıkan haberler doğru değil. Meclis’e açılışta sözleşmeli personel dosyasını getiriyoruz, şu anda üzerinde çalıştığımız dosya o. Ondan sonra 1-2 konu daha var. EYT’nin teknik çalışması, biraz daha zaman alacak” dedi.
Sözleşmeli personelle ilgili çalışmayı da anlatan Bilgin, “Sözleşmeli personel konusu çözüyoruz, bu hafta çözeriz. Önümüzdeki günlerde de sizlerle paylaşırız. Sözleşmeli personel ve geçici işçiler konusu, bir an önce çözmemiz gerekenler. Sonra maden işçileri ve ondan sonra da kadroya geçmemiş taşeron işçiler var, sayıları 90 bini geçmiş. Önceliğimiz bunlar. Çünkü EYT yapısal bir sorun, aralıkta Meclis’te” diye konuştu.