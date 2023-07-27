Bakan Bolat Azerbaycan Ekonomi Bakanı ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, bir paylaşımda bulundu. Bakan Bolat, paylaşımında "İkili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin derinleştirilmesi ile Ukrayna'nın alt ve üstyapısının yeniden inşası için Ukrayna ekonomisinin normalleşmesine katkı sağlayacak girişimleri iş dünyamızla birlikte desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı. Bolat, ayrıca Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Rusya-Ukrayna krizinin çözümünde ve tahıl koridoru inisiyatifi sürecinde aktif rol alarak çözüm önerileri geliştiren kilit ülke olma konumunun devam ettiğini vurguladı.