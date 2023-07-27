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Ekonomi

Bakan Bolat Azerbaycan Ekonomi Bakanı ile görüştü

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ve beraberindeki heyeti ağırladı. Görüşmede, karşılıklı ticaretin artması ve Türkiye’ye uzanan lojistik koridorunun geliştirilmesi gibi konu başlıkları ele alındı.

13:38 . 27/07/2023 Perşembe
DHA
Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov.

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov.

Ticaret Bakanı Bolat, Azerbaycan Ekonomi Bakanı Mikayıl Cabbarov ile bir araya geldi.


Bakan Bolat, bakanlıkta gerçekleşen görüşmeye ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Bakan Bolat,
"Azerbaycan ile ülkemiz arasındaki ilişkilerin siyasi, ekonomik, yatırım, ticaret ve müteahhitlik alanlarında çok iyi ve stratejik ittifak düzeyinde olmasından memnuniyet duyuyoruz. Heyetler arası görüşmemizde, karşılıklı ticaretin yeni Tercihli Ticaret Anlaşmamız ile daha fazla artması, SOCAR’ın Türkiye’deki yeni yatırım planları, Nahçıvan üzerinden ticaretin gelişmesi, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattının (TANAP) kapasitesinin arttırılması, Bakü limanının genişletilerek, Türkiye’ye uzanan lojistik koridorunun geliştirilmesi gibi konu başlıkları ele alındı"
dedi.



Bakan Bolat: Ukrayna ekonomisinin normalleşmesine katkı sağlayacak girişimleri destekleyeceğiz
Bakan Bolat: Ukrayna ekonomisinin normalleşmesine katkı sağlayacak girişimleri destekleyeceğiz

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Ukrayna Başbakan Yardımcısı ve Ekonomi Bakanı Yulia Sviridenko ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin, bir paylaşımda bulundu. Bakan Bolat, paylaşımında "İkili ticari ve ekonomik ilişkilerimizin derinleştirilmesi ile Ukrayna'nın alt ve üstyapısının yeniden inşası için Ukrayna ekonomisinin normalleşmesine katkı sağlayacak girişimleri iş dünyamızla birlikte desteklemeye devam edeceğiz." ifadesini kullandı. Bolat, ayrıca Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde, Rusya-Ukrayna krizinin çözümünde ve tahıl koridoru inisiyatifi sürecinde aktif rol alarak çözüm önerileri geliştiren kilit ülke olma konumunun devam ettiğini vurguladı.


#Ticaret Bakanlığı
#Ömer Bolat
#ticaret
#Azerbaycan
#Mikayıl Cabbarov
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