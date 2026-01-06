Bakan Bolat duyurdu: Türkiye 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler ligine yükseldi

’ın katılımıyla başladı. Bakan Bolat’a, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin eşlik etti. Açılış konuşmasında Bakan Bolat, "Dünyada halı üretim ve ihracatında 2’nci sıradayız. 2025’i tekstil ve giyim sektörümüz yaklaşık 31 milyar dolarlık bir ihracat ile kapattı. Halı sektörümüz ise 2,9 milyar dolar ihracat ile kapattı. Tekstil ve giyim sektörü bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.

’ın katılımıyla başladı. Bakan Bolat’a, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin eşlik etti. Açılış konuşmasında Bakan Bolat, "Dünyada halı üretim ve ihracatında 2’nci sıradayız. 2025’i tekstil ve giyim sektörümüz yaklaşık 31 milyar dolarlık bir ihracat ile kapattı. Halı sektörümüz ise 2,9 milyar dolar ihracat ile kapattı. Tekstil ve giyim sektörü bizim için çok önemli" şeklinde konuştu.

Türkiye’nin artık 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler ligine yükseldiğini belirten Bolat, "Aralık ayında 26 milyar 434 milyon dolarla 102 yıllık Cumhuriyet tarihinin aylık rekoru kırıldı. Geçen yıl Mayıs’ta 24 milyar 830 milyon dolar ile tarihi rekoru kırmıştık. Temmuz’da 24 milyar 911 milyon dolar ile üstüne çıktık. Aralık ayında ise 3’üncü Türkiye rekorunu 26 milyar 434 milyon dolar ile kırdık. Toplamda 273,4 milyarlık mal ihracat rekoruna ulaştık. Hizmetlerde ise tahminlerimize göre 123 milyar doları aşacağız. Toplamda 396,5 milyar dolara ulaştık. Bunun anlamı Türkiye artık 400 milyar dolar ihracatı olan ülkeler ligine yükselmiş oldu. Mal ve hizmet ihracatında 17,5 milyar dolar artış sağladık" dedi.