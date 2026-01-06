Yeni Şafak
Otomobil alacaklar dikkat! Tablo değişti, ibre tersine döndü: İşte MTV sonrası tercih edilen en ucuz 10 otomobil

Otomobil alacaklar dikkat! Tablo değişti, ibre tersine döndü: İşte MTV sonrası tercih edilen en ucuz 10 otomobil

11:526/01/2026, Salı
Diğer
Sonraki haber

İkinci el otomobil piyasasında dengeler değişti. MTV zammının ardından vergi yükü artan araçlardan uzaklaşan tüketiciler, düşük motor hacimli, genç yaştaki ve uygun fiyatlı ikinci el otomobillere yöneldi. İşte MTV sonrası alıcıların en çok tercih ettiği 10 model…

İŞTE İKİNCİ ELDE EN UCUZ VE EN GENÇ OTOMOBİLLER!


10) Vokswagen Polo 1.0 TSI

(2021 Model) fiyatı 1 milyon 250 bin TL

9) Hyundai İ20-1.0 T-GDI

(2021 MODEL) fiyatı 1 milyon 220 bin TL



8) Nissan Micra 1.0 Tekna

(2021 model) fiyatı 1 milyon 150 bin TL

7) Peugeot 1.2 Puretech

(2021 model) fiyatı 1 milyon 140 bin TL


6) Opel Corsa 1.2 T Edition

(2022 model) fiyatı 1 milyon 110 bin TL

5) Citroen C3-1.2 Puretech


 (2021 model) fiyatı 1 milyon 50 bin TL

4) Hyundai İ10-1.2 MPI


(2022 model) 1 milyon 40 bin TL

3) Renault Clio 1.0 TCE Joy

 (2021 model) fiyatı 1 milyon 25 bin TL

2) Dacia Sandero 1.0 Essential



(2023 Model) | 985 bin TL

1) Kia Picanto 1.0 MPI 

(2022 model) fiyatı 910 bin TL

#otomobil
#ikinci el
#MTV
#ikinci el otomobil
#otomobil fiyatı
