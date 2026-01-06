Otomobil alacaklar dikkat! Tablo değişti, ibre tersine döndü: İşte MTV sonrası tercih edilen en ucuz 10 otomobil

İkinci el otomobil piyasasında dengeler değişti. MTV zammının ardından vergi yükü artan araçlardan uzaklaşan tüketiciler, düşük motor hacimli, genç yaştaki ve uygun fiyatlı ikinci el otomobillere yöneldi. İşte MTV sonrası alıcıların en çok tercih ettiği 10 model…

1 /21 İŞTE İKİNCİ ELDE EN UCUZ VE EN GENÇ OTOMOBİLLER!



2 /21 10) Vokswagen Polo 1.0 TSI

3 /21 (2021 Model) fiyatı 1 milyon 250 bin TL

4 /21 9) Hyundai İ20-1.0 T-GDI

5 /21 (2021 MODEL) fiyatı 1 milyon 220 bin TL





6 /21 8) Nissan Micra 1.0 Tekna

7 /21 (2021 model) fiyatı 1 milyon 150 bin TL

8 /21 7) Peugeot 1.2 Puretech

9 /21 (2021 model) fiyatı 1 milyon 140 bin TL



10 /21 6) Opel Corsa 1.2 T Edition

11 /21 (2022 model) fiyatı 1 milyon 110 bin TL

12 /21 5) Citroen C3-1.2 Puretech



13 /21 (2021 model) fiyatı 1 milyon 50 bin TL

14 /21 4) Hyundai İ10-1.2 MPI



15 /21 (2022 model) 1 milyon 40 bin TL

16 /21 3) Renault Clio 1.0 TCE Joy

17 /21 (2021 model) fiyatı 1 milyon 25 bin TL

18 /21 2) Dacia Sandero 1.0 Essential





19 /21 (2023 Model) | 985 bin TL

20 /21 1) Kia Picanto 1.0 MPI