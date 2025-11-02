Bakan Bolat, İSEDAK'ın 41. toplantısı kapsamında ikili görüşmeler yaptı

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Ekonomik ve Ticari İşbirliği Daimi Komitesi'nin (İSEDAK) 41'inci toplantısı kapsamında mevkidaşları ile görüşmeler yaptı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İSEDAK'ın 41'inci toplantısı marjında Pakistan Ticaret Bakanı Jam Kamal Khan ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki ticari ve ekonomik ilişkileri değerlendirdiklerini ifade etti.
"Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyoruz"
Bolat, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Türkiye Özel Temsilcisi Sultan Saeed Nasser Al Mansouri ile de görüştüğünü bildirdi.
"Önümüzdeki günlerde JETCO toplantımızı da gerçekleştirmek üzere mutabık kaldık"
Bakan Bolat, Katar'ın, Türkiye'nin stratejik ortağı olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti: