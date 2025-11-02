Bakan Bolat, İSEDAK'ın 41. toplantısı kapsamında ikili görüşmeler yaptı

Görüşmede, iki ülke arasındaki 40 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefine ulaşmak için ikili ticari ve ekonomik ilişkilerin geniş bir şekilde ele alındığını belirten Bolat,

"İki ülke arasındaki Kapsamlı Ekonomik Ortaklık Anlaşması ile hedefimize en kısa sürede ulaşacağımıza inanıyoruz. Ülkelerimiz arasındaki başarılı işbirliğini genişletmek ve çeşitlendirmek üzere çalışmaya devam edeceğiz."