Ticaret Bakanı Bolat: Yeni TAREKS ile veri odaklı bir döneme geçildi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yeni Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) ile veri odaklı bir döneme geçildiğini belirterek, "Yapay zeka destekli yeni TAREKS ile hem vatandaşımızı koruyor, hem de güvenli ticaretin altyapısını güçlendiriyoruz" ifadesini kullandı.
Ticaret Bakanı Ömer Bolat sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bakanlık tarafından geliştirilen "Yeni TAREKS Projesi"nin, bugün Türkiye Bilişim Derneğince düzenlenen "Türkiye Bilişim Ödülleri" yarışmasında, "Kamudan İş Dünyasına Hizmetler" kategorisinde birinci olduğunu bildirdi.
2011 yılından bu yana dış ticaret denetimlerinin dijital kalbi konumunda olan TAREKS'in, 2023'te başlatılan dijital dönüşüm çalışmaları sonucunda 2025'te yapay zeka temelli risk analizi altyapısıyla tamamen yenilendiğini anımsatan Bolat, şunları kaydetti: