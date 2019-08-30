Ekonomi Bakan Dönmezden Oruç Reis paylaşımı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Dönmez’den Oruç Reis paylaşımı

Bakan Dönmez’den Oruç Reis paylaşımı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi sosyal medya hesabından Oruç Reis gemisinin Çanakkale Boğazından geçtiği bir video yayımladı.

Haber Merkezi IHA
Oruç Reis sismik araştırma gemisi Akdeniz'e indi.
Oruç Reis sismik araştırma gemisi Akdeniz'e indi.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, resmi sosyal medya hesabından Oruç Reis’in Çanakkale Boğazından geçtiği sırada droneyle çekilmiş görüntülerini paylaştı.

Dönmez, Oruç Reis’in çıktığı milli görevde yer alacak personele başarılar diledi. Dönmez’in paylaşımında yer alan mesaj şu şekilde:

"Oruç Reis gemimiz arkasına milletimizin desteğini alarak Akdeniz’e indi. Çanakkale’deki şehitlerimizi selamlayan gemimize ve personelimize bu milli görevde başarılar dilerim. Türkiye sizinle."

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