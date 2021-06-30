Bakan Elvan: Yılın ikinci çeyreğinde çift haneli büyüme oranı bekliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, TOBB Müşterek Konsey Toplantısı'nda önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Elvan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Sizlerle bir araya gelmek, farklı sektörlerin görüşlerini dinlemek bizler için çok faydalı oluyor. TOBB en önemli paydaşlarımızdan birisidir. Küresel ekonomi geçen yıl 2. Dünya savaşı sonrası dönemin en şiddetli daralmalarından birine şahit oldu. Hem toplumların hem de ekonomilerin sağlığı pandemiden ciddi yara aldı.

Geldiğimiz noktada gelişmiş ülke merkez bankaları tarafından piyasaya olağanüstü miktarlarda likidite verildiğini biliyoruz. Pek çok ülkede bütçe açıkları borçluluk oranları rekor seviyeye ulaşmış durumda. Çok ciddi istihdam kayıpları yaşandı. Tarım ve sanayi emtialarında rekor seviyelerde yükselişler söz konusu. Bu durum kendini enflasyon tehdidi olarak ortaya koyuyor.

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Yurt dışından gelen her yeni veri ya da yapılan bir açıklama piyasalarda oynaklığın artmasına sebep olabiliyor. Bu oynaklıklar da yabancı yatırımcıların bizim gibi ülkelere olan fon akımlarını doğrudan etkiliyor. Küresel üretim tarafında belli sektörlerde arz problemi olsa da salgın öncesi seviyelerin aşıldığını görüyoruz.

Aşının hız kazanması global ekonominin toparlamasını desteklese de yeni varyantlara ilişkin gelişmeler tereddütleri artırıyor. Bu salgın küresel ekonomide biz dizi yapısal dönüşüme hız kazandırdı. Dijitalleşme yeşil dönüşüm ve değer zincirlerinin yeniden şekillenmesi önümüzdeki dönemin önemli gündem maddeleri olmaya aday. Bu konularda proaktif davranıp sonuç odaklı politikalar uygulayan ülkeler rekabet güçlerini kalıcı bir şekilde artıracaklar. İşte bu noktada Türkiye çok ciddi bir potansiyele sahip.

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Salgın dönemini başarıyla yönettik. Sağlık alanındaki politikalara ek olarak ekonomik politikalarda da kritik adımlar attık. Geçtiğimiz yılın ikinci yarısında başlayan toparlanma eğilimi bu yılın ilk çeyreğinde de devam etti. Makine teçhizat yatırımlarındaki artış yatırım iştahının güçlü olduğunu gösteriyor. Yılın ikinci çeyreğinde güçlü baz etkisiyle çift haneli bir büyüme oranı bekliyoruz.

Elbette sorunlar var, sevindirici olan husus sanayicilerin yeni yatırım yapmak istemesi ve mevcut iş ve pazarlarını daha da büyütmenin peşinde koşması. Bana iletilen taleplerin büyük çoğunluğu ya OSB'lerin genişletilmesi ya da yeni yatırım yerleri tahsis edilmesi yönünde. Burada önemli olan güvenin kalıcı bir şekilde tesis edilmesi.

Yılın ilk yarısına ilişkin görünüm güçlü bir iktisadi faaliyete işaret ediyor. Dolayısıyla yıl sonu büyümesinin hedeflediğimiz oranın üzerinde gerçekleşme ihtimali oldukça yüksek. Aşılanmada da ciddi bir ivme söz konusu. Bu gelişmenin de hizmetler sektörü ve istihdamı olumlu etkilemesini bekliyoruz.