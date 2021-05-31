Bakan Elvan'dan yüzde 7'lik büyümeye ilişkin açıklama

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde yüzde 7 büyüdü.
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yüzde 7'lik büyüme performansını değerlendirdi. Büyümenin yüzde 56'sının dış yatırımlardan geldiğini ifade eden Elvan, şunları söyledi:
Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi. İstihdam oluşturan, gelir dağılımını iyileştiren ve istikrara odaklanan politikaları kararlılıkla uygulayacağız. Büyümenin finansman kalitesi önceliğimiz.