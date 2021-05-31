Ekonomi Bakan Elvandan yüzde 7lik büyümeye ilişkin açıklama
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Bakan Elvan'dan yüzde 7'lik büyümeye ilişkin açıklama

Türk ekonomisinin yılın ilk çeyreğinde yüzde 7 büyümesini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, "Yüzde 56'sı dış talep yatırımlarından geldi. Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi. İstihdam oluşturan, gelir dağılımını iyileştiren ve istikrara odaklanan politikaları kararlılıkla uygulayacağız" dedi.

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Bakan Elvandan yüzde 7lik büyümeye ilişkin açıklama
Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan

Türkiye İstatistik Kurumu 2021 yılının ilk çeyreğine ilişkin büyüme rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilere göre Türkiye ekonomisi ilk çeyrekte beklentilerin üzerinde yüzde 7 büyüdü.

Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla yüzde 7'lik büyüme performansını değerlendirdi. Büyümenin yüzde 56'sının dış yatırımlardan geldiğini ifade eden Elvan, şunları söyledi:

Bu, dengeli ve sağlıklı büyümenin göstergesi. İstihdam oluşturan, gelir dağılımını iyileştiren ve istikrara odaklanan politikaları kararlılıkla uygulayacağız. Büyümenin finansman kalitesi önceliğimiz.

Türkiye ekonomisi büyüyor: İlk çeyrekte yüzde 7 büyüdük
EKONOMİ
Türkiye ekonomisi büyüyor: İlk çeyrekte yüzde 7 büyüdük

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