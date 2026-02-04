Yeni Şafak
Bakan Ersoy’den dijital turizm vurgusu: Türkiye’nin turizm gücünü dijital platformlarda büyüteceğiz

13:154/02/2026, الأربعاء
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm odaklı dijital platform temsilcileriyle görüştü.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm odaklı dijital platform temsilcileriyle görüştü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm odaklı dijital platform temsilcileriyle yaptığı toplantıda, sürdürülebilir turizm ve sektörün dijital dünyadaki görünürlüğünü ele aldıklarını belirtti.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, turizm odaklı dijital platform temsilcileriyle Bakanlıkta bir araya geldi.

Toplantıya ilişkin değerlendirmelerini paylaşan Bakan Ersoy, şu ifadeleri kullandı:

“Turizm odaklı dijital platformların temsilcileriyle Bakanlığımızda bir araya geldik.
Sürdürülebilir turizm ve sektörümüzün dijital dünyadaki görünürlüğünü ele aldık.
Türkiye’nin turizm gücünü dijital platformlarda daha etkin ve adil bir yapıyla büyütmeye devam edeceğiz”



