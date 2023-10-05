Bakan Göktaş duyurdu: 3,25 milyar liralık yaşlı ve engelli aylıkları bugün hesaplara aktarılıyor

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda sunum yaptı. Ekonomideki gelişmelere ve atılan adımlara yönelik açıklamalarda bulunan Erkan, Merkez Bankası ve Hazine'nin Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarına geçen yıl ve bu yılın ilk 6 ayı ne kadar ödeme yapıldığını da açıkladı. 2022 yılında Kur Korumalı Mevduat çerçevesinde Merkez Bankası'nın 70 milyar TL, Hazine'nin ise 90 milyar TL ödeme yaptığını kaydeden Erkan, 2023 yılının ilk yarısında Merkez Bankası'nın 90 milyar TL KKM desteği ödediğini, Hazine'nin ise 90 milyar TL ödediği bilgisini paylaştı.